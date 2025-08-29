Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 48χρονος υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε τέσσερις φωτιές στην Παλλήνη, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Κατά την απολογία του φέρεται να αρνήθηκε τους εμπρησμούς, λέγοντας «λάθος άνθρωπο πιάσατε», ενώ ισχυρίστηκε ότι ουδέποτε παραδέχτηκε πως ήταν εκείνος ο οποίος έβαλε τις φωτιές.

«Δεν έχω σχέση με τις πυρκαγιές. Ουδέποτε παραδέχτηκα κάτι τέτοιο. Κλήθηκα να δώσω μια κατάθεση κι εκεί με συνέλαβαν, παρά το γεγονός ότι από την έρευνα που διενεργήθηκε στην τσάντα μου και στο βανάκι, δεν βρέθηκε κάτι το μεμπτό. Πουθενά δεν εμφανίζομαι σε βίντεο να βάζω φωτιές. Επειδή είδαν πολλές φορές το βανάκι να περνάει από τις περιοχές, με θεώρησαν ύποπτο. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε κατάθεση που να με ενοχοποιεί. Κάποιος που να λέει ότι έβαλα φωτιά, ή ότι με είδε να πετάω κάτι», είπε ο κατηγορούμενος.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του Λευτέρη Κωνσταντινίδη, ο κατηγορούμενος ουδέποτε και σε κανέναν έχει πει ότι είχε εθισμό στον τζόγο και πως όταν έχανε έβαζε τις φωτιές. «Αν είχε εθισμό στον τζόγο, όπως γράφτηκε, θα είχε αναφερθεί στις γνωματεύσεις ψυχιάτρου και παθολόγου, οι οποίοι τον είχαν εξετάσει αρχές Αυγούστου λόγω της εργασίας του», ανέφερε.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη βάσει εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος του για τις πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου, καθώς και στις 14 Ιουλίου.