Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει, με σύμφωνη γνώμη του εντεταλμένου Ευρωπαίου Ανακριτή και της αρμόδιας εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ένας ακόμη κατηγορούμενος για την υπόθεση για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την απόφαση αυτή ο αριθμός των προσωρινά κρατουμένων αυξάνεται στους εννέα.

Πρόκειται για έναν 38χρονο από την Κρήτη, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο υπαρχηγού στο κύκλωμα και εργαζόταν σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.

Αρνήθηκε την εμπλοκή του, αναφέροντας ότι έκανε τη δουλειά του νομότυπα.

Ο πατέρας του αρχηγού δεν απολογήθηκε σήμερα, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Σημειώνεται πως το μεσημέρι της Κυριακής (26/10), ακόμα δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, μετά τις απολογίες τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή.

Πρόκειται για δύο αδέλφια που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, καλλιεργούσαν βαμβάκι και δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, προκειμένου να λαμβάνουν παράνομα ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

«Αρνούμαστε τις κατηγορίες. Η αλήθεια είναι ότι μας είπαν πως, ως νέοι αγρότες, μπορούμε να πάρουμε νόμιμη επιδότηση και ακολουθήσαμε τις διαδικασίες που μας υπέδειξαν. Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη», φέρονται να ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους.

Νωρίτερα, άλλοι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες τους, ενώ χθες προφυλακίστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα.

Οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων στην υπόθεση συνεχίζονται.

Η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί με τις απολογίες του 38χρονου από τα Γιαννιτσά, φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής ομάδας και της συζύγου του, στην οποία αποδίδεται συγκεκριμένος ρόλος στη διακίνηση των παρανόμως αποκτηθέντων χρημάτων που εξασφάλιζε δολίως η οργάνωση.

Σημειώνεται ότι χθες Σάββατο (25/10), προφυλακίστηκαν άλλα τέσσερα άτομα.

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ