Προφυλακίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας (29/12) το «δεξί χέρι» του «Έντικ» στη χώρα μας, για συμμετοχή στην εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη, τον Ιανουάριο του 2024 στο Νέο Κόσμο.

Ο 35χρονος ομογενής από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης διέφευγε σε βίλα στα Καλύβια, όπου και συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες.

Ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία και υποστήριξε ότι έχει άλλοθι για τη μέρα της δολοφονίας του “Zαμπόν». Οι εξηγήσεις του όμως δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές.

Ο κατηγορουμενος έχει καταδικαστεί από τον προηγούμενο Ιούλιο σε 35 χρόνια κάθειρξη και σε χρηματική ποινή 39.000 ευρώ για συμμετοχή στην οργάνωση που έχει στην πλάτη της όλες τις δολοφονίες μελών της Greek Mafia, ανάμεσά τους τη δολοφονία του Ιωάννη Σκαφτούρου, τον Απρίλιο του 2022 στα Σκούρτα Βοιωτίας, τις ανθρωποκτονίες των Βασιλείου Ρουμπέτη και Διονυσίου Μουζακίτη τον Ιούνιο του 2023 στον Κορυδαλλό, καθώς και την απόπειρα δολοφονίας του Θεόδωρου Μαυρόπουλου, τον Ιούλιο του ίδιου έτους, στην περιοχή Σβορώνου Πιερίας.

Υπενθυμίζεται ότι στην κατοχή του 35χρονου βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα, ενώ του αποδίδεται η εμπλοκή σε τουλάχιστον 3 ανθρωποκτονίες.

Δείτε βίντεο από την προσαγωγή του 35χρονου στην Ευελπίδων:

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο συλληφθείς φέρεται να έχει ενεργό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση, η οποία αποδίδεται στον επίσης ομογενή επονομαζόμενο «Εντικ», πρόσωπο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών και κατηγορείται για τουλάχιστον τέσσερις δολοφονίες μελών της λεγόμενης «Greek mafia», στο πλαίσιο ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος.

Μεταξύ άλλων είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης του για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στις 14 Ιανουαρίου του 2024 στον Νέο Κόσμο.

Ο 35χρονος τον Ιούλιο του 2025 καταδικάστηκε σε 35 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή στη δολοφονία Σκαφτούρου τον Μάιο του 2022 στα Σκούρτα Βοιωτίας, των Ρουμπέτη και Μουζακίτη στον Κορυδαλλό τον Ιούνιο του 2023, καθώς και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας τον Ιούλιο του 2023 στην Πιερία.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του 35χρονου εντοπίστηκε πιστόλι με γεμιστήρα, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες των Αρχών για την εμπλοκή του σε σοβαρές εγκληματικές ενέργειες. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, στον συλληφθέντα αποδίδεται συμμετοχή σε δύο ανθρωποκτονίες, οι οποίες εξετάζονται στο πλαίσιο ευρύτερης δικογραφίας που αφορά τη δράση της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της σύλληψης του 35χρονου:

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να διερευνούν τόσο τις διασυνδέσεις του 35χρονου με άλλα μέλη της οργάνωσης, όσο και τον ρόλο του σε παλαιότερες υποθέσεις ένοπλης βίας που συνδέονται με τη «Greek Mafia».

Θυμίζουμε ότι ο Έντικ αναφέρεται ως ο ηθικός αυτουργός στις δολοφονίες μελών της Greek Mafia, Σκαφτούρου, Ρουμπέτη και Ζαμπούνη και θεωρείται σίγουρο ότι έχει σχεδιάζει άλλες δύο δολοφονίες «ισχυρών ονομάτων» της Greek Mafia.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντοπίσθηκε χθες, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, στα Καλύβια και συνελήφθη, 35χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία με πρόθεση, πλαστογραφία, εμπρησμό, υφαίρεση, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε σε βάρος του εκκρεμούσε και καταδικαστική απόφαση για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία με πρόθεση, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του ανωτέρω σε οικία στα Καλύβια Αττικής, ενώ συνελήφθη στο πλαίσιο επιχείρησης με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και της Ε.Κ.Α.Μ..

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην ανωτέρω οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι,

γεμιστήρας με -14- φυσίγγια,

διαβατήριο και δελτίο ταυτότητας αμφιβόλου γνησιότητας,

άδεια ικανότητας οδήγησης,

τραπεζική κάρτα σε στοιχεία τρίτου ατόμου,

μαχαίρι,

-5- κινητά τηλέφωνα και

-250- ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.