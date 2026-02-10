Μετά την πολύωρη απολογία του Σμηνάρχου της Πολεμικής Αεροπορίας στο Αεροδικείο Αθηνών, οι Αρχές κατέληξαν στην προφυλάκισή του.

Η ανακριτική διαδικασία διήρκησε πάνω από 8 ώρες και οι Δικαστικές Αρχές επικεντρώθηκαν στις επαφές που φέρεται πως διατηρούσε με την Κίνα, όπου και διέδιδε τις άκρως απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 54χρονος, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία, υποστήριξε στην απολογία του, ότι η πρώτη προσέγγισή του έγινε μέσω Linkedin. Μέσω της πλατφόρμας αυτής, άγνωστα άτομα, είδαν το βιογραφικό του και τον στρατολόγησαν.

Η επαφή φαίνεται πως δεν έγινε απευθείας από την Κίνα, αλλά από εταιρεία, με έδρα τη Μαλαισία. Η εταιρεία αυτή παρουσιαζόταν ως ιδιωτικός φορέας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε χώρες της Ασίας, μεταξύ αυτών και η Κίνα.

Η στιγμή που φεύγει από το Αεροδικείο Αθηνών, ο σμήναρχος μετά την πολύωρη απολογία του:

Όταν κατάλαβε περί τίνος πρόκειται, ξεκίνησαν οι πιέσεις, καθώς εκβίαζαν με προβεί σε πράξεις κατασκοπείας, σύμφωνα με τους συνηγόρους του. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι ο σμήναρχος υποστηρίζει πως δεν είχε συνεργούς ούτε ενεπλάκη στην υπόθεση κάποια γυναίκα. Μέσω των συνηγόρων του ζήτησε συγγνώμη.

Ο δικηγόρος του σμήναρχου ισχυρίστηκε ότι ο 54χρονος δεν γνώριζε ότι διαρρέει πληροφορίες στην κινεζική κυβέρνηση. Πίστευε ότι συνεργάζεται με ανθρώπους, οι οποίοι αντιπροσώπευαν εταιρείες.

Οι έρευνες της ΕΥΠ, των Στρατιωτικών Αρχών και της Αστυνομίας για το εύρος των πληροφοριών, που ενδεχομένως διαβιβάστηκαν, είναι αδιάκοπες.

Ο σμήναρχος, έδωσε γραπτή δήλωση μέσω του εκπροσώπου του και υποστήριξε τα εξής:

«Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση, εναπλάκη σε μία υπόθεση, η οποία εξελίχθηκε σε κάτι εφιαλτικό, παράνομο και επικίνδυνο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να απολογηθώ, ούτε καν να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Τέθηκα εξ αρχής στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία ωστόσο είναι απότοκος της μη διαχειρίσης κατάστασης στην οποία βρέθηκα. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα και τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου. Έχοντας εμπιστοσύνη στη στρατιωτική δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μία δίκαιη και εύλογη τιμωρία».

Δείτε εικόνες της «Ζούγκλας» από την στιγμή που απομακρύνεται ο 54χρονος από το Αεροδικείο Αθηνών μετά το τέλος της μαραθώνιας απολογίας:

Ο δικηγόρος του σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας:

Δείτε βίντεο της «Ζούγκλας» από την μεταφορά του στο Αεροδικείο Αθηνών:

Διαρροή υλικού υψηλής διαβάθμισης

Ο 54χρονος αξιωματικός με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες. Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις ελληνικές και συμμαχικές υπηρεσίες, καθώς αφορά διαρροή υλικού υψηλής διαβάθμισης. Συγκεκριμένα, ο ίδιος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα και εφόσον καταδικαστεί, κινδυνεύει ακόμα και με ισόβια, αλλά και στέρηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ποιες πληροφορίες ήθελαν οι Κινέζοι

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, προκύπτει ότι ο κύριος όγκος του υλικού, που μεταδόθηκε στην Κίνα μέσω ειδικού κρυπτογραφημένου λογισμικού, δεν αφορούσε επιχειρησιακά σχέδια ή άμεσες διατάξεις μάχης, αλλά τεχνικά χαρακτηριστικά συστημάτων, αρχιτεκτονικές επικοινωνιών και προγράμματα λογισμικού. Ο ίδιος ο Σμήναρχος φέρεται να έχει αναφερθεί σε τεχνικά χαρακτηριστικά οπλικών συστημάτων (reverse engineering), αλλά και πληροφορίες πάνω σε λογισμικά.

Το λεγόμενο και «reverse engineering» είναι η πρακτική που εφαρμόζεται συστηματικά τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αντιγραφή ή τη λειτουργική προσέγγιση δυτικών τεχνολογιών, είτε αυτές αφορούν στρατιωτικά συστήματα, είτε προηγμένες ψηφιακές εφαρμογές.

Οι κινεζικές υπηρεσίες φέρονται να αναζητούν διαρκώς τεχνικά στοιχεία, πηγαίο κώδικα, παραμέτρους λειτουργίας και λογικές σχεδίασης, προκειμένου να μειώσουν το τεχνολογικό χάσμα και να επιταχύνουν την ανάπτυξη εγχώριων συστημάτων, που να προσομοιάζουν με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η Δύση.