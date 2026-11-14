Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, και πιθανότατα τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, αναμένεται να καταπλεύσει στο λιμάνι του Ηρακλείου το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo».

Η άφιξή του εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της αποστολής για την ηλεκτρική διασύνδεση και αφορά την εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών τεχνικής συντήρησης και ανεφοδιασμού.

Η εικόνα στη θαλάσσια ζώνη της Καρπάθου

Το «Abeille Marengo» συμπληρώνει ήδη τρεις συνεχόμενες ημέρες παρουσίας νότια της Καρπάθου, όπου διεξάγει βυθομετρικές μετρήσεις πλέοντας με χαμηλή ταχύτητα. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρεί η ελληνική φρεγάτα «Λήμνος», ενώ τις κινήσεις του ερευνητικού παρακολουθεί από απόσταση και μία τουρκική φρεγάτα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το κλίμα στην περιοχή παραμένει απολύτως ήρεμο.

Προσωρινή στάση και συνέχιση της αποστολής

Η παραμονή του σκάφους στην Κρήτη θα διαρκέσει όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων και τον ανεφοδιασμό του.

Αμέσως μετά, το γαλλικό ερευνητικό θα αποπλεύσει εκ νέου με προορισμό τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καρπάθου, προκειμένου να συνεχίσει κανονικά το έργο των βυθομετρικών ερευνών.

Συνεπώς, η επιστροφή στο Ηράκλειο συνιστά μια τυπική επιχειρησιακή παύση και σε καμία περίπτωση οριστική αποχώρηση από το πεδίο των εργασιών.