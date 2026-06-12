Ένας πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, που στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και αγωνίστηκε ακόμη σε Πανιώνιο, Λαμία, Πανσερραϊκό, Κηφισιά, Ιωνικό και Απόλλωνα Καλαμαριάς, φέρεται σύμφωνα με την έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων να είχε ηγετικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών που δρούσε στην Αττική.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των «Αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι προχώρησαν σε συντονισμένη επιχείρηση το πρωί της 10ης Ιουνίου, συλλαμβάνοντας συνολικά έξι μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και έναν 28χρονο αστυνομικό.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 24 άτομα, ενώ μεταξύ αυτών βρίσκεται και ένας Ειδικός Φρουρός.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής και ο ρόλος του στην οργάνωση

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026 στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης, σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

Ως αρχηγικό μέλος εμφανίζεται 32χρονος εργαζόμενος σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, εκμεταλλευόταν τη γνωριμία και τη δημοφιλία που είχε αποκτήσει ως πρώην επαγγελματίας αθλητής για να αναπτύξει το πελατολόγιό του.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., κομβικό ρόλο στην προμήθεια των ναρκωτικών είχαν ένας 29χρονος άνδρας και δύο συγγενικά του πρόσωπα ηλικίας 50 ετών, οι οποίοι φέρονται να τροφοδοτούσαν τον 32χρονο με ποσότητες κοκαΐνης προς διακίνηση.

Στο κύκλωμα συμμετείχε επίσης η 28χρονη σύντροφός του, η οποία φέρεται να αναλάμβανε την παραλαβή, αποθήκευση και προετοιμασία των ναρκωτικών ουσιών.

Οι κωδικοί στις συνομιλίες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κωδικές εκφράσεις που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές αρχές.

Στις επικοινωνίες τους μέσω διαδικτυακών εφαρμογών αναφέρονταν στις ναρκωτικές ουσίες με φράσεις όπως:

«γραμμές»

«στίχους»

«εικοσιπεντάρι»

«μαγνήσιο»

«έτοιμος για πόλεμο;»

«θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουνε Πρίαμοι»

Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και ταξί, ενώ οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν συχνά σε χώρους νυχτερινών καταστημάτων με περιορισμένη πρόσβαση και χαμηλή ορατότητα.

Ο ρόλος του αστυνομικού

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 28χρονος αστυνομικός που συνελήφθη είχε υποστηρικτικό ρόλο στη δράση της οργάνωσης.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι, αξιοποιώντας τη σχέση του με τον φερόμενο αρχηγό, προχωρούσε σε διακίνηση μικρών ποσοτήτων ναρκωτικών ή τις διέθετε σε πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος.

Η έρευνα αποκάλυψε ακόμη εμπλοκή του ίδιου και συγγενικού του προσώπου, επίσης αστυνομικού και αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., σε ξεχωριστές αξιόποινες πράξεις που αφορούν απάτη, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, δωροληψία υπαλλήλου και παράβαση καθήκοντος.

Την ίδια ώρα, ένας Ειδικός Φρουρός περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατηγορείται για τρεις περιπτώσεις προμήθειας ναρκωτικών ουσιών για προσωπική χρήση.

Τι κατασχέθηκε

Κατά τις έρευνες σε σπίτια και οχήματα των εμπλεκομένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5,8 γραμμάρια κοκαΐνης

6,1 γραμμάρια κάνναβης

6.230 ευρώ

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

σύνεργα χρήσης ναρκωτικών

κινητά τηλέφωνα

μοτοσυκλέτα

Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα των Αδιάφθορων συνεχίζεται για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και των διασυνδέσεών του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής

Συνελήφθησαν -6- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και αστυνομικός

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -24- άτομα, μεταξύ των οποίων και Ειδικός Φρουρός

Στο πλαίσιο της έρευνας, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του συλληφθέντα αστυνομικού, καθώς και ενός συγγενικού του προσώπου, επίσης αστυνομικού, για δωροληψία υπαλλήλου, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, παράβαση καθήκοντος και απάτη

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς και -6.230- ευρώ

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, σε περιοχές της Αθήνας.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης, 10 Ιουνίου 2026, σε περιοχές της Αττικής, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά -6- μέλη, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη -24- άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας Ειδικός Φρουρός.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα, με χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών και ψηφιακών μέσων, διακριβώθηκε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, έχοντας συγκεκριμένη υποδομή και διαρκή δράση, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026, δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κυρίως κοκαΐνης), με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Αρχηγικό μέλος ήταν 32χρονος, εργαζόμενος σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης της Αττικής, ο οποίος διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της εργασίας του, εκμεταλλευόμενος τη δημοφιλία του ως πρώην επαγγελματίας αθλητής.

Επιπλέον, 29χρονος, 50χρονη και 50χρονος, που συνδέονται με συγγενικούς δεσμούς με το αρχηγικό μέλος, τον προμήθευαν με τις ποσότητες που διακινούσε.

Ενεργό ρόλο είχε και 28χρονη, σύντροφος του 32χρονου, η οποία συμμετείχε στη διαδικασία παραλαβής, αποθήκευσης και προετοιμασίας των ναρκωτικών.

Σχετικά με τον συλληφθέντα αστυνομικό, είχε βοηθητικό ρόλο ως μέλος της οργάνωσης, υποβοηθώντας τη δράση της, καθώς, ένεκα των προσωπικών του επαφών με τον 32χρονο, φέρεται να διακινούσε μικροποσότητες ναρκωτικών ή τις διέθετε σε οικείους του.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, για την αποφυγή εντοπισμού τους, χρησιμοποιούσαν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως:

επικοινωνία μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας κωδικές λέξεις για τις ναρκωτικές ουσίες («γραμμή-ές», «στίχους», «εικοσιπεντάρι», «μαγνήσιο», «έτοιμος για πόλεμο;», «θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουνε Πρίαμοι»),

κίνηση με οχήματα ιδιοκτησίας τους, καθώς και με ενοικιαζόμενα οχήματα ή ταξί, για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους,

διακίνηση ναρκωτικών εντός των καταστημάτων, σε σημεία με περιορισμένη πρόσβαση ή ορατότητα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας, διακριβώθηκε η συμμετοχή του 28χρονου αστυνομικού και συγγενικού του προσώπου, Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, σε -4- ακόμη αξιόποινες πράξεις. Ειδικότερα, κατηγορούνται για μία περίπτωση απάτης από κοινού και κατά περίπτωση δύο υποθέσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και μία δωροληψίας υπαλλήλου.

Όσον αφορά τον Ειδικό Φρουρό, κατηγορείται για τρεις περιπτώσεις προμήθειας ναρκωτικών για προσωπική χρήση.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε οχήματα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-5,8- γραμμάρια κοκαΐνης,

-6,1- γραμμάρια κάνναβης,

-6.230- ευρώ,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

σύνεργα χρήσης ναρκωτικών,

κινητά τηλέφωνα και

μοτοσυκλέτα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.»