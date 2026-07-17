Απάντηση στην καταγγελία που δημοσιεύθηκε στη «Ζούγκλα» σχετικά με φθορές στον Αρχαιολογικό χώρο Ισθμίας έδωσε η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας, Παναγιώτα Κασίμη.

Πιο συγκεκριμένα το απόγευμα της Παρασκευής επικοινώνησε με την ηλεκτρονική μας εφημερίδα και ζήτησε να ενημερωθεί επισήμως για τα στοιχεία του καταγγέλλοντος.

Παράλληλα ανέφερε πως τα όσα αναφέρονται στην καταγγελία δεν ισχύουν και πως δεν υπήρξε καμία ενημέρωση στην Εφορία Αρχαιοτήτων Κορινθίας ή στο Υπουργείο Πολιτισμού για την συγκεκριμένη καταγγελία.

Επίσης, κατέστησε σαφές ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας παρακολουθεί στενά το θέμα και επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της απέναντι σε ανυπόστατες αναφορές που πλήττουν το έργο της αρχαιολογικής προστασίας στην περιοχή.

Όπως τόνισε: «η Εφορεία αρχαιοτήτων Κορινθίας επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της».

Τέλος ζήτησε να της αποσταλούν επισήμως τα στοιχεία του καταγγέλλοντος.