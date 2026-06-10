Η υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο τον Μάρτιο του 2022 επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς ο 61χρονος δράστης της τετραπλής δολοφονίας στην Ανδραβίδα βρέθηκε ξανά ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ο άνδρας, που έχει ήδη καταδικαστεί σε τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη για τη σφαγή της οικογένειας Κλότση, επανήλθε στο εδώλιο στο πλαίσιο των δικαστικών διαδικασιών που αφορούν την πολύκροτη υπόθεση.

Το χρονικό της ανείπωτης τραγωδίας

Τα ξημερώματα της 2ας Μαρτίου 2022, ο 61χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας που νοίκιαζε η οικογένεια εισέβαλε στο σπίτι στην Ανδραβίδα, έχοντας σύμφωνα με τη δικογραφία ως κίνητρο οικονομικές διαφορές που σχετίζονταν με οφειλές ενοικίων.

Πρώτο θύμα ήταν ο 32χρονος πατέρας, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμό και στη συνέχεια μαχαιρώθηκε. Ακολούθησε η δολοφονία της 37χρονης συζύγου του, η οποία ξυλοκοπήθηκε άγρια και τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο δράστης στη συνέχεια έστρεψε τη μανία του στα δύο μικρά παιδιά της οικογένειας, ηλικίας μόλις 1,5 και 2,5 ετών, προκαλώντας τους ασφυξία.

Το αποτρόπαιο έγκλημα αποκαλύφθηκε το απόγευμα της επόμενης ημέρας, όταν το 10χρονο παιδί της μητέρας από προηγούμενο γάμο επέστρεψε στο σπίτι και βρέθηκε μπροστά στο φρικιαστικό θέαμα των νεκρών μελών της οικογένειάς του.

Ο 61χρονος διέφυγε αμέσως μετά το έγκλημα, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 5 Μαρτίου 2022 στην Πάτρα, έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Η καταδίκη και οι νεότερες εξελίξεις

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο είχε κρίνει ομόφωνα ένοχο τον κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό, επιβάλλοντάς του τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη, μία για κάθε θύμα. Παράλληλα, καταδικάστηκε και για αδικήματα που αφορούσαν οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή όπλων και πυρομαχικών.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης διαδικασίας στην Πάτρα, η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο, ξυπνώντας μνήμες από ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα των τελευταίων ετών. Η φράση του προέδρου του δικαστηρίου προς τον καταδικασμένο αποτύπωσε το μέγεθος της φρίκης που προκάλεσε η πράξη του: «Όσα χρόνια και να σας βάζαμε είναι πολύ λίγα μπροστά σε αυτά που κάνατε».

Η υπόθεση της Ανδραβίδας εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη σκληρότητα και τη βαρβαρότητα του εγκλήματος, που στέρησε τη ζωή από δύο γονείς και δύο μικρά παιδιά, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη τη χώρα.

Πηγή: pelop.gr