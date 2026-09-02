Σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας προχώρησε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θέτοντας εκ νέου ζήτημα στρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στο προεδρικό αεροσκάφος, κατά την επιστροφή του από το Κιργιστάν, ο Τούρκος Πρόεδρος κάλεσε την Αθήνα να αναθεωρήσει τη στάση της και να τερματίσει την αμυντική ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών που, όπως υποστήριξε, τελούν υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης.

«Η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω στον λανθασμένο δρόμο που έχει ακολουθήσει και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά που έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς»,είπε.

Παράλληλα διαμήνυσε ότι η Άγκυρα δεν επιδιώκει εδαφικές διεκδικήσεις. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί παραβίαση των δικών της κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Επίσης ανέφερε πως η ψύχραιμη και εποικοδομητική προσέγγιση της χώρας του δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως σημείο αδυναμίας, ενώ συνέδεσε τις εξελίξεις με ιστορικές παρακαταθήκες, καλώντας την ελληνική πλευρά να αντλήσει διδάγματα από το παρελθόν.

«Η Ιστορία αποτελεί πολύ καλό οδηγό για όσους αντλούν διδάγματα από αυτήν. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας», υπογράμμισε.

Σε απάντησή του προς συγκεκριμένο δημοσιογράφο σχετικά με τη στάση της Ελλάδας, επεσήμανε ακόμα ότι «από τη μία πλευρά η Αθήνα στέλνει μηνύματα διαλόγου προς την Τουρκία, ενώ από την άλλη αυξάνει τη στρατιωτική της παρουσία και τις στρατιωτικές δυνατότητές της στα νησιά του Αιγαίου».

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, δήλωσε ότι τα σχέδια της Ελλάδας στην περιοχή δεν πρόκειται να αλλάξουν.

«Τι να κάνουμε; Τι μας αναλογεί; Να κάνουμε αυτό που πρέπει. Εμείς λέμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας. Εμείς όμως υπήρξαμε ειλικρινείς σε όλα τα ζητήματα. Ήμασταν η πλευρά που συμπεριφέρθηκε εποικοδομητικά. Ωστόσο, πολλές φορές δεν είδαμε να ανταποκρίνεται η άλλη πλευρά στην καλή μας διάθεση», απάντησε.

Τέλος, επανέλαβε την προσήλωση της Τουρκίας στις προσπάθειες για τη διατήρηση της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα», η Τουρκική NAVTEX και η επίσκεψη Καλίν στην Αθήνα

Στρατιωτικοί και διπλωματικοί κύκλοι αναφέρουν πως η νέα αυτή τοποθέτηση της Άγκυρας καταγράφεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς συμπίπτει με την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας μαμούθ μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη του πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Υπενθυμίζεται μάλιστα πως η τουρκική πλευρά το τελευταίο 24ωρο εξέδωσε NAVTEX για τη διενέργεια ερευνών σε περιοχή νότια του Καστελλόριζου, υπογραμμίζοντας τις σταθερές επιδιώξεις της στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα βέβαια απάντησε αμέσως με αντί – ΝΑVTEX.

Παρά την κλιμάκωση της ρητορικής, οι δίαυλοι επικοινωνίας φέρεται πως παραμένουν ενεργοί στο ανώτατο επίπεδο ασφαλείας. Σήμερα Τετάρτη έγινε γνωστό ότι ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών , Ιμπραήμ Καλίν, πραγματοποίησε απόρρητη επίσκεψη στην Ελλάδα, έχοντας κατ’ ιδίαν επαφές με τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη.