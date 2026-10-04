Την Κυριακή (4/10), καταγράφηκε νέα κινητικότητα στο FIR Αθηνών από την πλευρά της Τουρκίας, αυτή τη φορά από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

Τα τουρκικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο του Βορειοανατολικού και Κεντρικού Αιγαίου, αγνοώντας το διεθνές πλαίσιο.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης τους, προχώρησαν σε τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, ενώ παράλληλα σημείωσαν έξι παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου.

Άμεση αναχαίτιση από την Πολεμική Αεροπορία

Η αντίδραση της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν άμεση. Ελληνικά αεροσκάφη έσπευσαν στις περιοχές των περιστατικών και προχώρησαν στην αναγνώριση και αναχαίτιση των τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η όλη διαδικασία εκτελέστηκε με απόλυτη προσήλωση στους διεθνείς κανόνες και σύμφωνα με την πάγια πρακτική αποτροπής που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις.