«Αυτοί οι Τούρκοι με τις μοτοσικλέτες διέσχισαν ολόκληρη την πόλη και είχαν στη διαπασών με κάτι ηχεία πάνω σε μια μοτοσικλέτα εμβατήριο του τουρκικού στρατού».

Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Παράσχου Ανδρούτσου από την Κομοτηνή που περιέγραψε το συμβάν με τους επτά Τούρκους ακροδεξιούς μοτοσικλετιστές στο thestival.gr.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, οι επτά άνδρες διέσχισαν την πόλη της Κομοτηνής με κρεμασμένες τούρκικες σημαίες στα οχήματά τους, ενώ στα ηχεία τους έπαιζε το στρατιωτικό οθωμανικό εμβατήριο ««Eski Ordu Marsi».

Μάλιστα ένας εξ αυτών δεν δίστασε να κάνει και το σήμα των «Γκρίζων Λύκων» όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο:

Ο Παράσχος Ανδρούτσος μόλις ήρθε αντιμέτωπος με την εικόνα αυτή, κάλεσε τις αστυνομικές Αρχές και κατήγγειλε την προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων ακροδεξιών. Οι άνδρες της αστυνομίας εντόπισαν τους μοτοσικλετιστές, τους έλεγξαν τα έγγραφα και στη συνέχεια τους επετράπη να αποχωρήσουν και να επιστρέψουν στην χώρα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επτά Τούρκοι είναι μέλη συλλόγου μοτοσικλετιστών της Κωνσταντινούπολης και πραγματοποίησαν ταξίδι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και κατά την επιστροφή τους πέρασαν από την Κομοτηνή.

Αναστάτωση και αγανάκτηση προκάλεσαν οι μηχανόβιοι στους κατοίκους της Κομοτηνής, εξαιτίας των όσων έπραξαν.

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» Κώστας Καραΐσκος μίλησε στο thestival.gr και χαρακτήρισε το συμβάν ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στην πόλη.

«Για ανάλογα, μικρής έκτασης, γεγονότα στην Τουρκία γίνεται ανατολικό ζήτημα, συλλαμβάνονται οι Έλληνες όπως έγινε πρόσφατα με τα παιδιά που σήκωσαν την ελληνική σημαία μέσα στην Αγιά Σοφιά. Η Ελλάδα βρίσκεται σε άμυνα απέναντι στην Τουρκία. Βλέπουμε λοιπόν από την πλευρά μας ότι το μόνο που έγινε, κι αυτό χάρη στην πρωτοβουλία ενός πολίτη όχι επειδή κινήθηκε κάποιος κρατικός μηχανισμός, ήταν να κληθεί η Αστυνομία και να ζητήσουν τα στοιχεία τους. Ελπίζω να τα κράτησαν και να τους απαγορεύσουν την είσοδο στην χώρα μας. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον τέτοια πράγματα θα αποφευχθούν αλλά δυστυχώς στην περιοχή μας έχουμε δει τέτοιες και ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως οι Τούρκοι μοτοσικλετιστές επισκέφτηκαν και τα γραφεία της «Τουρκικής Νεολαίας» στην Κομοτηνή τα οποία παρότι δικαστικές αποφάσεις έκριναν παράνομη την ίδρυσή του συλλόγου, εξακολουθεί να λειτουργεί. Κάτοικοι της Κομοτηνής ανέφεραν πως «η Τουρκική Νεολαία λειτουργεί κανονικά και την επισκέφτηκαν και οι Τούρκοι μοτοσυκλετιστές. Δηλαδή τα δικαστήρια βγάζουν αποφάσεις οι οποίες τελικά δεν εφαρμόζονται; Που είναι το κλείσιμο του συλλόγου αυτού;».