Νέο μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα ετοιμάζονται να στήσουν οι αγρότες από τις Σέρρες, καθώς λίγο πριν από τις 12 σήμερα (3/12) το μεσημέρι, κατάφεραν να «σπάσουν» τον αστυνομικό κλοιό. Παρά το γεγονός ότι η ΕΛΑΣ είχε τοποθετήσει τρεις κλούβες κάθετα στο οδόστρωμα στο ύψος του κόμβου Λευκώνα, οι αγρότες επέλεξαν να κινηθούν μέσα από τα χωράφια, προσπερνώντας τις αστυνομικές δυνάμεις και φτάνοντας πίσω από το φραγμό.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με στόχο τη δημιουργία νέου μπλόκου στο τελωνείο του Προμαχώνα.

Ένταση ΕΛΑΣ- αγροτών από το μπλόκο των Σερρών

Ένταση προκλήθηκε πριν από λίγο ανάμεσα σε αγρότες του μπλόκου των Σερρών και δυνάμεων της αστυνομίας, στην προσπάθειά τους να αποκλείσουν το τελωνείο του Προμαχώνα..