Καταδικασμένος σε συνολική κάθειρξη 120 ετών (με εκτιτέα τα 20 έτη) και χρηματική ποινή 2,3 εκατ ευρώ συνελήφθη την Τρίτη στον Προμαχώνα. Σύμφωνα με την Αστυνομία εντοπίστηκε από άνδρες του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου.

Πρόκειται για 69χρονο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης για παράνομη διακίνηση αλλοδαπών. Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών.