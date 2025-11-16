Ο προπονητής της πρώην πρωταθλήτριας ενόργανης, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στους κατηγορούμενους για κύκλωμα τηλεφωνικών απατών, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ για τη σχέση τους.

Ο Θανάσης Σαλαγάς εξέφρασε την απόλυτη έκπληξή του, λέγοντας πως ποτέ δεν θα περίμενε κάτι τέτοιο από εκείνη, αφού τη γνώριζε ως ένα ήρεμο, υπεύθυνο και σοβαρό παιδί.

Μιλώντας στην εκπομπή «Weekend Live», τόνισε ότι η Στεφανί Μπισμπίκου προέρχεται από μια καλή και σοβαρή οικογένεια. Όπως είπε, ο ίδιος δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα είχε εμπλακεί συνειδητά, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει παρασυρθεί ή εξαπατηθεί.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Πηγή: ΣΚΑΪ