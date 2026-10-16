Τον Μάιο του 2018, μια 19χρονη κατήγγειλε 57χρονο προπονητή θαλάσσιων σπορ στη Ρόδο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατακράτηση, υποστηρίζοντας ότι προέβη σε ασελγείς πράξεις εις βάρος της μετά το τέλος μαθήματος.

Σύμφωνα με το διατακτικό της καταδικαστικής απόφασης, φέρεται να τοποθέτησε δάκτυλο στον κόλπο της μηνύτριας με παλινδρομικές κινήσεις, ενώ στο σκεπτικό η ίδια πράξη περιγράφεται ως θωπεία γεννητικών οργάνων.

Ο προπονητής αρνείται σταθερά τις κατηγορίες και επιχειρεί πλέον να αντιστρέψει τους ρόλους. Έχοντας υποβάλει προσφυγή στον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου κατά της απόρριψης της έγκλησής του από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, ζητά να εξαφανιστεί η σχετική διάταξη και να παραπεμφθεί η καταγγέλλουσα στο εδώλιο για ψευδή καταμήνυση.

Η άρνηση εξέτασης από τον ιατροδικαστή

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, η 19χρονη οδηγήθηκε με συνοδεία αστυνομικού στον ιατροδικαστή, όπου όμως αρνήθηκε να εξεταστεί, δηλώνοντας πως δεν θα υπήρχε κάποιο εύρημα. Η στάση της αυτή οδήγησε μεταγενέστερα στην καταδίκη της για ψευδή καταμήνυση σε βάρος του αστυνομικού.

Παράλληλα, η υπεράσπιση του προπονητή αναδεικνύει ουσιαστικές αντιφάσεις στις δικαστικές αποφάσεις, καθώς το διατακτικό της πρωτόδικης καταδίκης περιγράφει συγκεκριμένες παλινδρομικές κινήσεις, ενώ το σκεπτικό κάνει λόγο απλώς για θωπεία.

Το νομικό θρίλερ των αναιρέσεων

Παρά τις αλλεπάλληλες καταδικαστικές αποφάσεις, η υπόθεση παραμένει νομικά ανοικτή. Η Εισαγγελία έκρινε ότι η καταδίκη έχει καταστεί αμετάκλητη ως προς την ενοχή και ότι οι αναιρέσεις αφορούσαν μόνο το σκέλος της ποινής.

Αντίθετα, η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η απόφαση 145/2025 του Αρείου Πάγου ακύρωσε την καταδίκη συνολικά για έλλειψη αιτιολογίας, ενώ απάλειψε την παράνομη κατακράτηση για την οποία ο κατηγορούμενος είχε αθωωθεί αρχικά.

Μετά την αρχική καταδίκη σε φυλάκιση 1 έτους το 2019, ακολούθησε η απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου το 2024, η αναίρεσή της τον Ιανουάριο του 2025 και μια νέα καταδίκη σε 12 μήνες φυλάκιση με αναστολή τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Ο 57χρονος προσέφυγε εκ νέου στο ανώτατο δικαστήριο τον Απρίλιο του 2026.

Στις 4 Νοεμβρίου 2026, ο Άρειος Πάγος καλείται να κρίνει την αίτηση αναίρεσης, με την υπεράσπιση να επικαλείται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, καθώς το αίτημα για εξέταση του ιατροδικαστή παρέμεινε αναπάντητο.

Πηγή: dimokratiki