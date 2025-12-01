Μια πολύ σημαντική αποκάλυψη, σχετικά με το χάος που επικρατεί, λόγω του μποτιλιαρίσματος, σε μία από τις πιο κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης., λέγοντας ότι εξετάζεται το σενάριο να απαγορεύονται τα βαρέα οχήματα από τις 7 έως τις 10 το πρωί στον Κηφισό.

Ειδικότερα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τόνισε ότι «μετράμε ήδη με drones την ακριβή αποτύπωση του προβλήματος, πόσα κυκλοφορούν και πόσο χώρο πιάνουν», επισημαίνοντας ότι «πλεονεκτήματα είναι τα λιγότερα οχήματα εκείνες τις ώρες στον Κηφισό και την Αττική οδό και τα μειονεκτήματα είναι ότι ακριβώς πριν και ακριβώς μετά θα δημιουργείται πάλι έμφραγμα κυκλοφοριακό».

Είναι εύκολο αν υπάρχει συνολική συνεργασία – Να το δοκιμάσουμε

«Στον δήμο Αθηναίων το ωράριο τροφοδοσίας λέει 9:00 με 21:00. Είναι εύκολο να το κάνεις μέχρι τις 10:00 αν υπάρχει συνολική συνεργασία. Το δύσκολο είναι μετά τις 10 με πολλά οχήματα ταυτόχρονα. Εγώ είμαι υπέρ του να το δοκιμάσουμε αλλά όταν ζητάς από επιχειρήσεις να έχουν υπάλληλο τα ξημερώματα, αυξάνουν το κόστος και πού θα το μετακυλήσουν; Στο ράφι. Είναι μια λύση αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο τι συνέπειες θα φέρει», υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Την Κυριακή ξεκινά το ξήλωμα των καλωδίων τρόλεϊ στον Πειραιά

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είπε επίσης ότι «την Κυριακή ξεκίνα το ξήλωμα των καλωδίων τρόλεϊ από το κέντρο του Πειραιά μια περιοχή που έχει πυκνό δίκτυο και προκαλεί πλείστα προβλήματα. Σκεφτείτε ότι το τραμ που είχε σχεδιαστεί να καταλήγει στο λιμάνι του Πειραιά δεν γίνεται γιατί μπλέκονται οι γραμμές. Στις γραμμές των τρόλεϊ που καταργούνται, αντικαθίστανται με ηλεκτρικά λεωφορεία», για να προσθέσει ότι «Με το κόστος που γλιτώνουμε για κάθε 2 τρόλεϊ μπορούμε να αποκτούμε 3 ηλεκτρικά λεωφορεία. Θα ακολουθήσει το κέντρο της Αθήνας και θα κρατήσουμε ορισμένες ευθείες. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν κανονικά στα λεωφορεία και στα εναπομείναντα τρόλεϊ, δεν έχουν κάτι να ανησυχούν».

Στις 11 Δεκεμβρίου ανοίγει ξανά το μετρό στη Θεσσαλονίκη

Τέλος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υπογράμμισε ότι «στις 11 Δεκεμβρίου ανοίγει ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης. Αυτό που δεν έχει συνειδητοποιήσει κανείς είναι ότι από τον Μάρτιο θα πηγαίνεις με το μετρό από τη μια άκρη της Θεσσαλονίκης στην άλλη».