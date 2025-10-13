Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) αυστηροποίησε τις ποινές σε περίπτωση παραβάσεων, όμως κάποιοι άνθρωποι δεν πτοούνται.

Όπως αυτός στο παρακάτω βίντεο, παραδείγματος χάρη, που κινούταν μέρα μεσημέρι – αρχή της εβδομάδας – στον γεμάτο Κηφισό, με κατεύθυνση από Περιστέρι προς Πειραιά. Το πορτμπαγκάζ ήταν ασφυκτικά γεμάτο με κούτες, με αποτέλεσμα να μην κλείνει.

Σαν να μην έφτανε αυτό, στην οροφή υπήρχαν ακόμα περισσότερα πακέτα, που ήταν άδετα και στην πορεία άνοιξαν από τον αέρα.

Τον ασυνείδητο οδηγό δεν σταμάτησε κανείς …