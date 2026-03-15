Στην προσαγωγή τεσσάρων ατόμων τουρκικής καταγωγής προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. την Κυριακή 15/3, στο πλαίσιο των ερευνών για το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο, επίσης τουρκικής καταγωγής, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Παράλληλα πραγματοποιούνται έρευνες και στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό του, ενώ η επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κατά πληροφορίες, οι συλληφθέντες φέρονται να συνδέονται με εγκληματική ομάδα που μέχρι πρότινος δεν ήταν γνωστή στις ελληνικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 3ης Μαρτίου στη λεωφόρο Μαραθώνος, όταν τρία άτομα που κινούνταν πεζή άνοιξαν πυρ εναντίον διερχόμενου Ι.Χ., πυροβολώντας προς το πίσω μέρος του οχήματος.

Το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε από το σημείο, ενώ οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν επτά κάλυκες και ένα φυσίγγι.

Λίγη ώρα αργότερα, το όχημα που έγινε στόχος της επίθεσης βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην περιοχή του Διόνυσου, φέροντας εμφανή ίχνη από πυροβολισμούς, ενώ τα άτομα που επέβαιναν σε αυτό είχαν εξαφανιστεί.

Από τον έλεγχο των στοιχείων προέκυψε ότι το αυτοκίνητο ανήκει σε γυναίκα τουρκικής υπηκοότητας. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται προκειμένου να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες της επίθεσης και τα κίνητρα των εμπλεκομένων.