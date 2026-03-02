Στελέχη των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας προσήγαγαν έναν Γεωργιανό στα Χανιά, για ενδεχόμενη κατασκοπευτική δράση.

Η προσαγωγή του Γεωργιανού έγινε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ βρισκόταν υπό παρακολούθηση εδώ και μήνες από αξιωματούχους της ΕΥΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας κινούνταν στον κόλπο της αεροναυτικής βάσης της Σούδας και οι κινήσεις του κρίθηκαν ύποπτες, με αποτέλεσμα να προσαχθεί για περαιτέρω έρευνα.

Αυτό που εξετάζεται είναι αν ο άνδρας συνέλεγε πληροφορίες για λογαριασμό του Ιράν. Οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση ψηφιακού υλικού και ερευνούν το ποιος ήταν ο παραλήπτης και αν υπάρχει σύνδεση με το Ιράν.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος Γεωργιανός που προσήχθη και εξετάζεται, είχε ταξιδέψει και στην Αθήνα.

Η συγκεκριμένη προσαγωγή έρχεται λίγους μήνες μετά τη σύλληψη Αζέρου κατασκόπου στη Σούδα, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούνιο για κακουργηματική κατασκοπεία.

Ο νεαρός είχε νοικιάσει δωμάτιο ξενοδοχείου με θέα τον κόλπο της Σούδας. Όταν εντόπιζε κίνηση πολεμικού πλοίου να μπαίνει ή να βγαίνει από το ναύσταθμο τραβούσε φωτογραφίες. Στη συνέχεια περνούσε το υλικό από τη φωτογραφική μηχανή σε κάρτα μνήμης και από εκεί σε φορητό υπολογιστή. Κρυπτογραφούσε τα αρχεία και τα έστελνε σε άγνωστο παραλήπτη.

Μία ημέρα πριν τη σύλληψη του 26χρονου είχε συλληφθεί στην Κύπρο 44χρονος από το Αζερμπαϊτζάν για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν. Ο 44χρονος χρησιμοποιούσε το ίδιο λογισμικό κρυπτογράφησης με τον 26χρονο και κατέγραφε τις κινήσεις των πολεμικών μέσων στη βρετανική βάση της Λεμεσού.

Η έρευνα για τον Γεωργιανό που προσήχθη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.