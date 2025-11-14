Μετά από μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. που σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν την ιδιοκτήτρια του εγκαταλελειμμένου οχήματος στον Άγιο Δημήτριο.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες τόσο στην ίδια όσο και στα δυο της παιδιά.

Η ίδια υποστήριξε πως είχε δώσει το αυτοκίνητο σε συγγενή της, αλλά δεν γνωρίζει κάτι περισσότερο.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των Ρομά δραστών και θεωρούν ότι είναι θέμα ωρών η σύλληψή τους.

Υπενθυμίζεται πως χθες, λίγο μετά τις 20:00 η Αστυνομία δέχτηκε κλήση για διάρρηξη σε μονοκατοικία. Στο σημείο έφτασαν δύο μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., τη στιγμή που οι τέσσερις ληστές αποχωρούσαν από την οικία με τα κλοπιμαία.

Οι ληστές μπήκαν στα οχήματά τους και ακολούθησε καταδίωξη, με τους τέσσερις δράστες να προσπαθούν να διαφύγουν.

Στην προσπάθειά τους να αποδράσουν οι δράστες εμβόλισαν τις μηχανές, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις αστυνομικοί.

Οι δράστες διέφυγαν και εγκατέλειψαν το όχημα στη Δάφνη.