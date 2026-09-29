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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος στη Νίσυρο, μετά την προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας, με τέσσερις αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια-βορειοανατολικά του λιμένα της Νισύρου.

Στο σημείο έχει σπεύσει ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ένα αλιευτικό σκάφος, προκειμένου να συνδράμουν. Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.

Πηγή: ΑΠΕ