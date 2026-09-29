Ένα ιστιοφόρο ελληνικής σημαίας, προσάραξε στα βράχια κοντά στο λιμάνι της Νισύρου, καθώς στην περιοχή έπνεαν άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν 5 άτομα, όλοι τους αλλοδαποί.

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Σχετικά με το συμβάν αυτό, ο Πρόεδρος Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., Cpt. Γιώργος Βάλλης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το περιστατικό με την προσάραξη του ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας κοντά στο λιμάνι της Νισύρου, στην περιοχή Πάλοι, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο σημαντική είναι η αυξημένη προσοχή και η σωστή αξιολόγηση των καιρικών συνθηκών στη θάλασσα.

Με ανέμους που έφταναν τα 6 μποφόρ, η ναυσιπλοΐα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, σωστή προετοιμασία και έγκαιρη λήψη αποφάσεων από τους κυβερνήτες και τα πληρώματα.

Θέλω να συγχαρώ τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση, για την άμεση κινητοποίηση και την προσπάθεια για την ασφαλή απομάκρυνση των πέντε επιβαινόντων και την αποκόλληση του σκάφους.

Κάθε περιστατικό στη θάλασσα, αποτελεί υπενθύμιση ότι η ασφάλεια πρέπει να βρίσκεται πάντα στην πρώτη θέση. Η πρόληψη, η σωστή ενημέρωση για τον καιρό και η έγκαιρη αντίδραση, μπορούν να αποτρέψουν μια δύσκολη κατάσταση από το να εξελιχθεί σε σοβαρό ατύχημα.

Η ΠΕΠΙΕΘ θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την ανάδειξη ζητημάτων που αφορούν στην ασφάλεια των πληρωμάτων, των επιβαινόντων και όλων όσοι δραστηριοποιούνται στη θάλασσα».