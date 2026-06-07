Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 5 Ιουνίου, ανοιχτά της Αίγινας, όταν τουριστικό σκάφος με συνολικά 21 επιβαίνοντες προσάραξε στη νησίδα Κερί, η οποία βρίσκεται στα νότια της περιοχής Τούρλος.

Πρόκειται για τουριστικό σκάφος υπό ελληνική σημαία.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα το Λιμενικό Σώμα, από το περιστατικό της προσάραξης δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ένα πλωτό μέσο του Λιμενικού, καθώς και ένα σκάφος με δύτη για την παροχή βοήθειας και την εκτίμηση της κατάστασης.

Δήλωση για το περιστατικό παραχώρησε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Cpt. Γιώργος Βάλλης:

«Το περιστατικό προσάραξης επιβατηγού-τουριστικού σκάφους στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Κερί στην Αίγινα, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της αυστηρής τήρησης των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας και της συνεχούς επαγρύπνησης από κυβερνήτες και πληρώματα.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και των ιδιωτών που συνέδραμαν στο συμβάν, καθώς και για το γεγονός ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός μεταξύ των 21 επιβαινόντων.

Οι επαγγελματίες της θάλασσας γνωρίζουν ότι ακόμη και υπό ήπιες καιρικές συνθήκες μπορούν να προκύψουν περιστατικά που απαιτούν άμεση και αποτελεσματική διαχείριση. Για τον λόγο αυτό, η συνεχής εκπαίδευση των πληρωμάτων, η σωστή προετοιμασία των ταξιδιών και η πιστή εφαρμογή των διαδικασιών ασφαλείας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες.

Αναμένουμε τα πορίσματα της έρευνας των αρμόδιων Λιμενικών Αρχών, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της προσάραξης. Η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση της ναυτικής ασφάλειας και στη στήριξη κάθε πρωτοβουλίας που συμβάλλει στην πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον».