Σε εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ του θανάτου της 19χρονης, που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πλατεία στο Αργοστόλι, τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4).

Τις απαντήσεις για τα αίτια θανάτου του κοριτσιού, αναμένεται να δείξουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, που αναμένεται να γίνουν στη σορό της 19χρονης Μυρτούς στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας.

Από την πλευρά τους, οι γονείς της Μυρτούς κατηγορούν τους ανθρώπους με τους οποίους βρισκόταν χθες τη νύχτα η κόρη τους και ιδιαίτερα τον σύντροφό της, με τον οποίο είχε δημιουργήσει σχέση τον τελευταίο μήνα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του τρίτου νεαρού που συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης, πάντως, η Μυρτώ έπεσε αναίσθητη μετά από χρήση κοκαϊνης, ενώ ρίχνει όλη την ευθύνη για όσα έγιναν, αλλά και για το γεγονός ότι εγκατέλειψαν αβοήθητο το κορίτσι, στους άλλους δύο, που είχαν νωρίτερα παραδοθεί στις αστυνομικές αρχές, συνοδεία των δικηγόρων τους.

Ωστόσο, και οι τρεις αναμένεται να υποβληθούν σε εξετάσεις αίματος για την ανίχνευση ουσιών.

Το κορίτσι, σύμφωνα με τη μαρτυρία της μητέρας της, έφυγε το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα, γύρω στα μεσάνυχτα. Μέχρι περίπου στις δύο τα ξημερώματα, είχε επικοινωνία με τη μητέρα της, ωστόσο μία ώρα αργότερα, οι τραγικοί γονείς έμαθαν από την επιστήθια φίλη της, ότι η παρέα είχε εγκαταλείψει τη Μυρτώ αναίσθητη, κοντά σε ένα σουβλατζίδικο, απ΄όπου την παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Οι προσπάθειες να κρατηθεί στη ζωή η Μυρτώ απέβησαν μάταιες και περίπου στις 5 τα ξημερώματα επιβεβαιώθηκε επίσημα ο θάνατός της.

«Το παιδί μου είχε αγγελική μορφή και στην ψυχή και στο σώμα του. Κάτι της έδωσαν και την πέταξαν…»

Η όμορφη Μυρτώ θα έκλεινε τα 19 της χρόνια τον Αύγουστο. «Το παιδί μου ήταν σεβαστό, ήταν φοιτήτρια, έμπλεξε με παρέες, δεν ξέρω τι έγινε», είπε στο Mega ο πατέρας της, Χαράλαμπος, που περιέγραψε τη διαρκή αγωνία που είχε κάθε φορά που το παιδί του περνούσε την πόρτα του σπιτιού και τον ρωτούσε “πώς είμαι, μπαμπά;” “Θεά είσαι παιδί μου, κουκλάρα είσαι, να προσέχεις, γιατί εκεί έξω κυκλοφορούν δαίμονες με αγγελικό πρόσωπο”, της απαντούσε. «Το παιδί μου είχε αγγελική μορφή και στην ψυχή και στο σώμα του. Κάτι της έδωσαν και την πέταξαν. Ας κάνουμε κάτι για την ψυχή του παιδιού μου», είπε.

Η μητέρα της Μυρτώς κατηγορεί τον σύντροφο της κοπέλας με τον οποίο είχε φύγει το μοιραίο βράδυ, αλλά και τους άλλους της παρέας. Και οι τρεις έχουν πλέον συλληφθεί, και έως τώρα κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο, με δεδομένο ότι άφησαν το κορίτσι κυριολεκτικά στη μέση του δρόμου, αναίσθητο, αντί να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια. Ο ένας από τους 3, ηλικίας 22 ετών, είχε απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ ο δεύτερος εκ των συλληφθέντων, ήταν πρωταθλητής στην άρση βαρών στις κατηγορίες Κ17.

Θλίψη στη Σχολή του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, όπου φοιτούσε η Μυρτώ

Την ίδια ώρα, θλίψη επικρατεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου η Μυρτώ φοιτούσε και είχε ήδη αρχίσει να χαράζει τη δική της πορεία στον χώρο της υγείας.

Φίλοι, καθηγητές και το προσωπικό της σχολής αδυνατούν να πιστέψουν την τραγική εξέλιξη, ενώ η απουσία της γίνεται αισθητή σε κάθε γωνιά τους ιδρύματος.

Συγκλονιστικό είναι το δημόσιο μήνυμα του Διευθυντή της σχολής, Νίκου Μοντεσάντου, ο οποίος εξέφρασε με λίγα λόγια αλλά γεμάτα συναίσθημα, τον πόνο και την οδύνη για την απώλεια της νεαρής σπουδάστριας.

«Σήμερα πληροφορήθηκα την απώλεια της σπουδάστριάς μας με πόνο ψυχής. Όταν χάνεται ένα νέο παιδί που δεν πρόλαβε να ζήσει, ραγίζεις και αναρωτιέσαι: γιατί; Η σημαία της σχολής του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς κυματίζει μεσίστια για τον χαμό της σπουδάστριας».

Τα λόγια αυτά αντικατοπτρίζουν το βαρύ κλίμα που επικρατεί στη σχολική κοινότητα όπου η Μυρτώ δεν ήταν απλώς μια φοιτήτρια αλλά ένα αγαπητό μέλος με όνειρα, χαμόγελο και παρουσία που άφηνε το αποτύπωμά της.

«Κάναμε κοκαΐνη…»

Εν τω μεταξύ ο 23χρονος που συνελήφθη για εμπλοκή στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς, φέρεται να υποστήριξε ότι η παρέα έκανε χρήση κοκαΐνης δωμάτιο κοντινού ξενοδοχείου στο Αργοστόλι.

Πρόκειται για το τρίτο άτομο που φέρεται να συνόδευε τον 26χρονο πρωταθλητή της άρσης βαρών και τον 22χρονο από την Αλβανία, που κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο σε βάρος της 19χρονης Μυρτούς. Ο 23χρονος φέρεται να προσπάθησε να τα ρίξει όλα στους άλλους δύο συλληφθέντες, σύμφωνα με το MEGA, υποστηρίζοντας ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών, και συγκεκριμένα χρήση κοκαΐνης.

Μάλιστα, ο 23χρονος φέρεται να κατέθεσε, πως η 19χρονη κάποια στιγμή κατέρρευσε και τότε σκέφτηκαν οι τρεις τους να τη βγάλουν στο δρόμο, ώστε να βρεθεί σε εξωτερικό χώρο για να πάρει αέρα.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του τρίτου συλληφθέντος εκκρεμούσε ένταλμα από την Εισαγγελία με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο, καθώς όπως προέκυψε από βίντεο καμερών ασφαλείας συνόδευσε τους άλλους δύο φίλους του στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου όπου άφησαν την 19χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Επίσης, νωρίτερα το ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλονιάς προχώρησε στη σύλληψη δύο νεαρών που, όπως προέκυψε από την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού, ήταν με την 19χρονη στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου λίγο πριν αυτή αφήσει την τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 26χρονο Έλληνα κι έναν 22χρονο Αλβανό που κατηγορούνται για «έκθεση σε κίνδυνο», ενώ προσήλθαν μόνοι τους στο ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλονιάς μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της 19χρονης.