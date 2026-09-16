Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης των γιατρών Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου θα ασκήσουν οι συνήγοροί τους, με το σκεπτικό ότι έχουν παραβιαστεί τα δικονομικά τους δικαιώματα.

Ειδικότερα, η Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες», σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της».