Ένα βήμα πριν από την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η Ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Αρχή, υπό την ηγεσία της Λάουρα Κοβέσι, κατέθεσε επίσημη προσφυγή στον Άρειο Πάγο, στρεφόμενη κατά της απόφασης των ελληνικών αρχών να ανανεώσουν για δύο, αντί για πέντε έτη, τη θητεία των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων.

Η νομική αυτή κίνηση αναμένεται να κριθεί την επόμενη εβδομάδα από τη Διοικητική Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας.

Στο μικροσκόπιο η ακύρωση της διετούς παράτασης για 3 εισαγγελείς

Η προσφυγή της EPPO ζητά την άμεση ακύρωση της σχετικής απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ).

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι θητείες τριών έμπειρων Ελλήνων ευρωεισαγγελέων, της Πόπη Παπανδρέου, της Χαρίκλεια Θάνου και του Διονύσιου Μουζάκη.

Αν και νομικοί κύκλοι αναφέρουν πως η προσφυγή ενδέχεται να απορριφθεί τυπικά, καθώς επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται η άσκηση ένδικου μέσου κατά της συγκεκριμένης απόφασης του Αρείου Πάγου, πηγές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκαθαρίζουν το παρασκήνιο. Η κίνηση αυτή αποτελεί το απαραίτητο εγχώριο νομικό σκαλοπάτι ώστε η υπόθεση να παραπεμφθεί με απόλυτη εγκυρότητα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Συνεδριάζει το ΑΔΣ για την ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου

Το πρωί της Πέμπτης 18 Ιουνίου, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο συνεδριάζει με σκοπό να επιλέξει τρεις νέους Ευρωπαίους εισαγγελείς, οι οποίοι θα ενισχύσουν άμεσα το ελληνικό κλιμάκιο, όπως είχε ζητηθεί από την κ. Κοβέσι.

Η επιλογή θα αφορά έναν δικαστικό λειτουργό από τον βαθμό των Εφετών και δύο δικαστικούς λειτουργούς από τον βαθμό των Πρωτοδικών.