Βίντεο: Δανάη Μαραγκού

Ολοκληρώθηκε ο νεότερος επαναπατρισμός Ελλήνων από τις χώρες του Κόλπου, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου που μαίνεται μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν. Η ειδική πτήση της Aegean ξεκίνησε από το Ντουμπάι έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο πριν τις 23:00 της Πέμπτης, 5 Μαρτίου. Πραγματοποιήθηκε με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Νωρίτερα, λίγο πριν τις 19:30 το απόγευμα της Πέμπτης, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας το C-130 με τους 91 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί τις τελευταίες ημέρες στο Αμπού Ντάμπι.

Ο κ. Γιώργος βρισκόταν από νωρίς στο αεροδρόμιο, περιμένοντας τη μητέρα του:

Δηλώσεις επαναπατρισθέντων

Οι συγκεκριμένες πτήσεις, που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν εκτελούνται με κρατήσεις μέσω της AEGEAN. Οι Έλληνες, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή, απευθύνονται στις αντίστοιχες Πρεσβείες και στις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας και δηλώνουν τα στοιχεία τους στη φόρμα εγγραφής Ελλήνων Πολιτών.

Οι ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού, αλλά και όποιες αντίστοιχες πτήσεις προγραμματιστούν τις επόμενες ημέρες, πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο εφόσον πληρούνται όλες οι συνθήκες ασφαλείας και κατόπιν αδειοδότησης από τις Αρμόδιες Αρχές.

Την Παρασκευή, 6 Μαρτίου, από το Μουσκάτ του Ομάν, θα μεταφερθούν Έλληνες πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στην Ελλάδα, πάλι μέσω της AEGEAN.

