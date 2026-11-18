Δεν πρόλαβε χθες να πατήσει το πόδι του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και ο νεαρός βρέθηκε με χειροπέδες. Ο 28χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και η βαλίτσα του μόνο ρούχα και προσωπικά του αντικείμενα δεν περιείχε.

Ειδικότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν «συνολικά -23- συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους -35- κιλών και -300- γραμμαρίων, τις οποίες είχε αποκρύψει εντός των αποσκευών του».

Οι αστυνομικοί κατέληξαν στη σύλληψή του «στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων, καθώς και δημιουργίας προφίλ (profiling)».

Εκτός από τα ναρκωτικά, οι αρχές κατέσχεσαν ακόμα δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να κάνουν «φύλλο και φτερό», αναζητώντας τις επαφές του, καθώς και δύο βαλίτσες. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.