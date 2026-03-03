Με ιδιαίτερη προσοχή ερευνούν οι αρχές και δεύτερη προσαγωγή για υπόθεση κατασκοπείας στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες ένας Τούρκος υπήκοος φέρεται να φωτογράφιζε κινήσεις πλοίων.

Η ΕΛΑΣ έχει κάνει φύλλο και φτερό το κινητό του αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι σημαντικό. Όπως αναφέρουν πληροφορίες αυτή η προσαγωγή, δεν φαίνεται να συνδέεται με κατασκοπευτική δραστηριότητα αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί προς το παρόν οποιαδήποτε σενάριο.

Υπενθυμίζεται ότι οι Aρχές προχώρησαν σήμερα στην προσαγωγή ενός 36χρονου Γεωργιανού για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας . Έφτασε στην Αθήνα στις 3 Φεβρουαρίου από το Ντύσελντορφ και πέταξε κατευθείαν για Χανιά. Ο Γεωργιανός ήταν για ένα μήνα στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ, που παρακολουθούσε τις κινήσεις του.