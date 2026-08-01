Έκτακτη έκκληση για τα ζώα στις περιοχές Προσήλι και Πόρτο Γερμενό που απειλούνται κάνει το Φιλοζωικό Σωματείο Μάνδρας-Αδέσποτες Ψυχές μέσω ανάρτησης στο Facebook.

«Αν εντοπίσετε ζώο που κινδυνεύει ή χρειάζεται άμεση βοήθεια εξαιτίας των πυρκαγιών, καλέστε το 10400 για επείγουσα αναφορά ή/ και με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο για τα Αδέσποτα του Δήμου, κ. Δημήτρη Παγώνη, στο 690 647 5629.

Παρακαλούμε θερμά όλους τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών να μην εγκαταλείψουν τα ζώα τους.

Κατά την εκκένωση, φροντίστε να πάρετε μαζί σας όλα τα ζώα συντροφιάς. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, εξασφαλίστε τους άφθονο καθαρό νερό και τροφή, αφήστε ασφαλή διέξοδο διαφυγής (όπως ανοιχτή αυλή ή πόρτα όπου είναι δυνατόν) και ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές για την παρουσία τους.

Όσοι βρίσκεστε κοντά στις πληγείσες περιοχές και μπορείτε να συνδράμετε με: • μεταφορά ζώων, • προσωρινή φιλοξενία, • κλουβιά μεταφοράς, • λουριά, • τροφές ή νερό,

παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.