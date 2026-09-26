Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου στο λιμάνι του Βόλου, όταν αυτοκινούμενη φορτηγίδα ελληνικής σημαίας προσέκρουσε στον προβλήτα κατά τη διάρκεια χειρισμών πρυμνοδέτησης σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις.

Η πρόσκρουση προκάλεσε στρέβλωση στο πρυμναίο τμήμα του πλοίου και μικρή εισροή υδάτων στο στεγανό αντλιοστάσιο.

Οι ζημιές στο πλοίο

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η φορτηγίδα επακούμβησε με τη δεξιά πρυμναία πλευρά της στην προβλήτα. Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν να προκληθεί στρέβλωση στο πρυμναίο τμήμα του σκάφους, στο ύψος της ίσαλου γραμμής.

Το πλοίο, το οποίο είχε καταπλεύσει από το λιμάνι του Αλμυρού μεταφέροντας επτά μέλη πληρώματος, κατάφερε να προσδέσει με ασφάλεια.

Κατά τον επιτόπιο τεχνικό έλεγχο που ακολούθησε από τα στελέχη της λιμενικής αρχής, εντοπίστηκε μικρή εισροή υδάτων στον στεγανό πρυμναίο χώρο του αντλιοστασίου.

Σύλληψη Πλοιάρχου και απαγόρευση απόπλου

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πλοιάρχου της φορτηγίδας για παραβάσεις της ισχύουσας ναυτικής νομοθεσίας.

Παράλληλα, εκδόθηκε απόφαση για την απαγόρευση απόπλου του πλοίου. Η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η τεχνική βλάβη και το ρήγμα στο πρυμναίο τμήμα και προσκομιστεί το προβλεπόμενο βεβαιωτικό διατήρησης κλάσης και αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα που παρακολουθεί το σκάφος.

Ευτυχώς, από το ναυτικό ατύχημα δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός μεταξύ των επτά μελών του πληρώματος, ενώ από τους ελέγχους δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση στο λιμάνι ούτε δομικές ζημιές στον προβλήτα.