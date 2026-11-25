Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία στελέχωσης των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τους πίνακες με τους επιτυχόντες και τους επιλαχόντες Επαγγελματίες Οπλίτες για το έτος 2026.

Η ανακοίνωση αφορά το σύνολο των διαγωνισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία, καθώς και για τα Κοινά Σώματα Νομικού και Πληροφορικής.

Πού αναρτήθηκαν οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να αναζητήσουν τα ονόματά τους στις επίσημες ιστοσελίδες των επιμέρους κλάδων.

Συγκεκριμένα, οι πίνακες για τον Στρατό Ξηράς φιλοξενούνται στη διεύθυνση www.army.gr, για το Πολεμικό Ναυτικό στο www.hellenicnavy.gr και για την Πολεμική Αεροπορία στο www.haf.gr. Αντίστοιχα, οι υποψήφιοι για το Κοινό Νομικό Σώμα θα ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας www.stratologia.gr, ενώ για το Κοινό Σώμα Πληροφορικής τα αποτελέσματα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.geetha.mil.gr.

Η ενημέρωση για τους απορριπτέους υποψηφίους

Όσον αφορά όσους υποψηφίους δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων, η ενημέρωση σχετικά με τον λόγο απόρριψής τους γίνεται με δική τους ευθύνη μέσω των ειδικών ηλεκτρονικών πλατφορμών κάθε κλάδου.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι του Στρατού Ξηράς μπορούν να εισέλθουν στο https://epop.army.gr, του Πολεμικού Ναυτικού στο https://epop.hellenicnavy.gr και της Πολεμικής Αεροπορίας στο https://epop.haf.gr. Για το Κοινό Νομικό Σώμα η ενημέρωση παρέχεται μέσω του https://epopnom.army.gr και για το Κοινό Σώμα Πληροφορικής από το https://epop-plh.army.gr.

Τι ισχύει για όσους πέτυχαν σε παραπάνω από έναν κλάδο

Παράλληλα, το ΓΕΕΘΑ διευκρινίζει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για όσους κατόρθωσαν να επιτύχουν σε περισσότερους από έναν διαγωνισμούς πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ. 2026.

Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι θα λάβουν σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, μέσω του οποίου καλούνται να επιλέξουν και να δηλώσουν τον κλάδο ή το σώμα στο οποίο επιθυμούν τελικά να καταταγούν. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση, με την οποία θα γνωστοποιηθούν οι ακριβείς ημερομηνίες κατάταξης των επιτυχόντων.