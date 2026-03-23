Δεν έχασαν ούτε λεπτό οι απατεώνες του διαδικτύου, μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το Fuel Pass και την επιδότηση στο diesel κίνησης, και άρχισαν να στέλνουν δεκάδες μηνύματα σε ανυποψίαστους πολίτες, προσπαθώντας να τους ξεγελάσουν και να αποκομίσουν χρήματα με τις συνήθεις τηλεφωνικές απάτες και τα μηνύματα που αποστέλλουν στα κινητά τηλέφωνα και τα mail.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι μόλις ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξήγγειλε τα μέτρα, οι απατεώνες «έπιασαν δουλειά», στέλνοντας μηνύματα με τα οποία «γνωστοποιούν», ότι «δικαιούστε επιδότηση καυσίμων ως 500 ευρώ η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης».

Δείτε τα δύο μηνύματα που έλαβε Έλληνας επιχειρηματίας αμέσως μετά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες.

Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, επικοινώνησε με τη «Ζούγκλα», για να καταγγείλει το γεγονός της ξεκάθαρης απάτης και να προφυλάξει όπως είπε χαρακτηριστικά, όσους άλλους το λάβουν ώστε να μην πέσουν στην παγίδα των επιτήδειων.

