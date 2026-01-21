Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Αρχές, λόγω της επιδείνωσης του καιρού, με το 112 να αποστέλλει προειδοποιητικά μηνύματα σε κατοίκους της Πελοποννήσου.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Λακωνίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️…
— 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026
⚠️ Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων #ΕΔΕΚΦ #EMY
🚨 Επιχειρησιακή ετοιμότητα Πυροσβεστικού Σώματος🔗 https://t.co/rcU5gd85cp
⛈️❄️💨 #Κακοκαιρία στη χώρα από αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη 22/01 με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και κατά… pic.twitter.com/r3KXT6GGwP
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 20, 2026
Μήνυμα προειδοποίησης μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Η σύσταση αφορά έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (21/01) έως αργά το απόγευμα.
⚠️ Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων #ΕΔΕΚΦ @EMY_HNMS 🔗 https://t.co/bWRpoTqfuK
⛈️❄️💨 #Κακοκαιρία στη χώρα από αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη 22/01 με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους
Ακολουθούμε οδηγίες… pic.twitter.com/sJ9YV3WogO
— Civil Protection GR (@CivPro_GR) January 20, 2026
Στο μήνυμα επισημαίνεται η ανάγκη τήρησης των οδηγιών των Αρχών, με στόχο την προστασία της ασφάλειας των πολιτών κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.