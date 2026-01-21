Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Αρχές, λόγω της επιδείνωσης του καιρού, με το 112 να αποστέλλει προειδοποιητικά μηνύματα σε κατοίκους της Πελοποννήσου.

 

 

Μήνυμα προειδοποίησης μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Η σύσταση αφορά έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (21/01) έως αργά το απόγευμα.

 



Στο μήνυμα επισημαίνεται η ανάγκη τήρησης των οδηγιών των Αρχών, με στόχο την προστασία της ασφάλειας των πολιτών κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Πολύτιμες οδηγίες από την Πολύτιμη Προστασία

 

