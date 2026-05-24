Η δράση του προγράμματος «Ερχόμαστε Εμείς σε Εσάς!» του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) φιλοξενείται στα Χανιά, δίνοντας σε παιδιά και νέους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της Πολεμικής Αεροπορίας και τις σύγχρονες αεροπορικές τεχνολογίες.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΑ, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 25 Μαΐου, οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν προσομοιωτές πτήσης F-16 και F-35 αλλά και εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (VR), που προσφέρουν μια βιωματική εμπειρία αεροπορικής αποστολής.

Παράλληλα, στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας βρίσκονται στον χώρο, ενημερώνοντας το κοινό για την εκπαίδευση, την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει η Πολεμική Αεροπορία.

Το Σάββατο 23 Μαΐου, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, οι δήμαρχοι Χανίων και Καρπάθου Παναγιώτης Σημανδηράκης και Μιχαήλ Φελλουζής αντίστοιχα, καθώς και μέλη της οικογένειας του σμηναγού (Ι) Κωνσταντίνου Ηλιάκη, επισκέφθηκαν τον χώρο που έχουν αναπτυχθεί οι προσομοιωτές.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο αρχηγός συνομίλησε με παιδιά και νέους που συμμετείχαν στη δράση, οι οποίοι μοιράστηκαν τις εντυπώσεις τους από την εμπειρία των προσομοιωτών πτήσης και την επαφή τους με τον κόσμο της Πολεμικής Αεροπορίας.