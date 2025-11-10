Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης Προσωπικού Αριθμού για τους Έλληνες πολίτες.

Μάλιστα, μετά από τη λήξη της προθεσμίας για την έκδοσή του, το Κράτος προχώρησε αυτόματα στη χορήγηση του Προσωπικού Αριθμού, σε όσους πολίτες δεν είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία μέσω της σχετικής πλατφόρμας του gov.gr.

Χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη λάβει ένα email, με το οποίο ενημερώνονται ότι ο Προσωπικός Αριθμός τους έχει ήδη εκδοθεί και είναι πλέον διαθέσιμος στα προσωπικά τους στοιχεία.

Τι αναφέρει το email που εστάλη σε όσους πολίτες δεν προχώρησαν μόνοι τους στη σχετική διαδικασία

Το email που στάλθηκε αναφέρει το εξής μήνυμα:

«Η διαδικασία έκδοσης του Προσωπικού σας Αριθμού έχει ολοκληρωθεί. Παρακαλούμε συνδεθείτε στο pa.gov.gr προκειμένου να ενημερωθείτε για τον Προσωπικό σας Αριθμό».

Αυτό είναι το μήνυμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. που έφτασε στα email των πολιτών που δεν προχώρησαν μόνοι τους στη σχετική διαδικασία:

Οι πολίτες που έλαβαν το email, ακολουθώντας τον σύνδεσμο, αρχικά θα πρέπει να συνδεθούν με τους κωδικούς TaxisNet.

Στη συνέχεια, το σύστημα ζητά επιβεβαίωση των προσωπικών στοιχείων του χρήστη.

Εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά, με το πάτημα της επιλογής «Επιβεβαίωση», ο Προσωπικός Αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη, στο επάνω μέρος της σελίδας.

Ο Προσωπικός Αριθμός παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν έναν αριθμό ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, ο οποίος θα καλύπτει όλες τις χρήσεις των τομεακών αριθμών που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ.

Ο νέος αριθμός θα είναι μοναδικός και δεν θα μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ζωής του πολίτη.

Η φιλοσοφία και ο στόχος της έκδοσης του Προσωπικού Αριθμού, σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών και παράλληλα η αντιμετώπιση χρόνιων κενών στη διασύνδεση κρατικών μητρώων, προκειμένου να μειωθεί η ταλαιπωρία των πολιτών και να περιοριστεί η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Δημοσίου.

Κατά της χρήσης του Προσωπικού Αριθμού, ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Δημήτρης Νατσιός

Πρόσφατα ο Κυριάκος Βελόπουλος, σε βίντεο στο TikTok, δήλωσε «είμαστε αρνητές του προσωπικού αριθμού».

«Η Ελληνική Λύση καλεί όλους τους Έλληνες που δέχονται email από το Υπουργείο για τον Προσωπικό Αριθμό να μην απαντάνε. Είμαστε αρνητές του Προσωπικού Αριθμού. Είμαστε αρνητές του παραλογισμού και του αυταρχισμού της Κυβέρνησης και όλων των κομμάτων που σιωπούν. Δεν απαντούμε στο e-mail του Υπουργείου που θέλει να επιβάλει τον Προσωπικό Αριθμό», ανέφερε στο μήνυμά του ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Είμαστε αρνητές του Προσωπικού Αριθμού και του παραλογισμού της Κυβέρνησης.

Η Ελληνική Λύση καλεί όλους τους Έλληνες, που δέχονται e mail από το Υπουργείο για τον Προσωπικό Αριθμό, να μην απαντούν. Είμαστε αρνητές του Προσωπικού Αριθμού. Είμαστε αρνητές του παραλογισμού και του… pic.twitter.com/Xp2W897zNq — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) November 7, 2025

Ο Πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός σε ανακοίνωσή του σήμερα ζητά από τους πολίτες να μην κάνουν χρήση ή επαλήθευση του Προσωπικού Αριθμού.

«Με αφορμή την απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης να αποδώσει σε 8.000.000 Έλληνες Προσωπικό Αριθμό, χωρίς τη θέλησή τους, θα ήθελα να απευθυνθώ σε αυτούς και να τους ζητήσω να μην κάνουν οποιαδήποτε χρήση ή επαλήθευση. Αγνοούμε τα σχετικά μηνύματα και συνεχίζουμε να συναλλασσόμαστε με τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως πριν. Κανείς κρατικός φορέας δεν έχει το δικαίωμα να μας αποκλείσει, αν δεν χρησιμοποιούμε τον Προσωπικό Αριθμό. Κανείς ιδιώτης, εργοδότης, Τράπεζα ή φορέας δεν επιτρέπεται να μας ζητήσει τον Προσωπικό Αριθμό», αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Νατσιός και καταλήγει:

«Αυτά ορίζει η νομοθεσία και δεν θα επιτρέψουμε στη Νέα Δημοκρατία να παραβιάσει τη νομιμότητα και να αποδομήσει τη Δημοκρατία μας. Η Νίκη θα ασκήσει κάθε μέσο που έχει στα χέρια της σε αυτόν τον αγώνα κατά της ηλεκτρονικής σκλαβιάς. Ζητάμε από τους Έλληνες που ανησυχούν και νοιάζονται για την ελευθερία τους, να μην κάνουν χρήση του Προσωπικού Αριθμού και να μην φοβηθούν τις απειλές του συστήματος».

Π.Π.

Πηγές: Gov.gr – ΑΠΕ-ΜΠΕ