Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά την προσαγωγή τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, ο πλοίαρχος και ο Α΄ μηχανικός του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Blue Star Χίος» Ν.Π. 10883, οι οποίοι συνελήφθησαν για τον θανάσιμο τραυματισμό 20χρονου μέλους του πληρώματος.

Οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρο 302 ΠΚ), ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες εν πλω, όταν ο νεαρός ναυτικός, ο οποίος είχε την ειδικότητα του καθαριστή μηχανής, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς.

Με τον κατάπλου στον Πειραιά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο «Τζάνειο» Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πόρτα του γκαράζ λειτουργούσε χειροκίνητα.

Ο άτυχος νέος είχε ναυτολογηθεί στο πλοίο στις 15 Σεπτεμβρίου.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο πλοίο και κάλεσαν σε πανλιμενική κινητοποίηση αύριο στον Πειραιά, ενώ η ΠΕΝΕΝ κατήγγειλε ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας. Επίσης, η ΠΝΟ ζήτησε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η Blue Star Ferries, με ανακοίνωσή της, εξέφρασε «βαθιά οδύνη και συμπαράσταση» στην οικογένεια του θύματος, γνωστοποιώντας ότι το προγραμματισμένο δρομολόγιο του πλοίου δεν θα εκτελεστεί.