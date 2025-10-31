Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Στα δικαστήρια Χαλκίδας οδηγήθηκε σήμερα (31/10) το πρωί, ο ασυνείδητος οδηγός, ο οποίος χτύπησε και εγκατέλειψε 6χρονο κοριτσάκι, την ώρα που περνούσε τη διάβαση με τον πατέρα του, στην περιοχή της Λιανής Άμμου στον Δήμο Χαλκιδέων.

Το περιστατικό προκάλεσε σοκ και οργή όχι μόνο στην τοπική κοινωνία της Εύβοιας, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Ο δράστης συνελήφθη στα όρια του αυτοφώρου και σύμφωνα με πληροφορίες του Evia Online, αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, μέχρι να οριστεί η δίκη του.

Το μικρό κορίτσι μεταφέρθηκε αρχικά με ιδιωτικό όχημα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών για περαιτέρω έλεγχο.

Ευτυχώς, πέρα από κάπες εκδορές στο κεφάλι, η υγεία του δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι ο οδηγός κινείτο με μεγάλη ταχύτητα, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να κινδυνεύσει να συγκρουστεί και με τον ίδιο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αγανάκτηση και έντονη κοινωνική κατακραυγή, με τους πολίτες να ζητούν αυστηρή τιμωρία του ασυνείδητου οδηγού που κυκλοφορούσε χωρίς δίπλωμα και εγκατέλειψε το ανήλικο θύμα.

Πηγή: evia on line