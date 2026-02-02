Οι δύο άνδρες που φέρεται να εμπλέκονται στις δολοφονίες δύο γυναικών στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Σε βάρος του 52χρονου και του 50χρονου φίλου του ασκήθηκε, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, και για θανατηφόρο βιασμό, κατά συναυτουργία.

Ο 52χρονος άσκησε το δικαίωμα της σιωπής στην απολογία του. Παράλληλα ο 50χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση, καθώς τόνισε ότι ούτε καν γνώριζε τις δύο γυναίκες.

Τα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση για την σορό που εντόπισαν οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών, χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη αποσύνθεση. Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται στο κάταγμα του υοειδούς οστού, ένα εύρημα που, σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές εκτιμήσεις, συνδέεται συχνά με άσκηση πίεσης στον λαιμό.

Το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται είναι ότι η κάκωση προκλήθηκε από άτομο το οποίο βρισκόταν πίσω από το θύμα, πέρασε το χέρι γύρω από τον λαιμό της, και άσκησε δύναμη με κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση πίεσης θεωρείται συμβατή τόσο με το κάταγμα του υοειδούς, όσο και με την εξάρθρωση των αυχενικών σπονδύλων, που φέρεται να αποτέλεσε την άμεση αιτία θανάτου.

Παράλληλα, από τη νεκροψία προέκυψαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε εναλλαγές περιβάλλοντος της σορού.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εικόνα της αποσύνθεσης μαζί με κάποια άλλα ευρήματα δείχνουν πως το σώμα δεν παρέμεινε σε ένα και μόνο σημείο, αλλά μετακινήθηκε σε διαφορετικούς χώρους για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Το στοιχείο αυτό θεωρείται κρίσιμο για την ανασύνθεση της χρονικής ακολουθίας των γεγονότων.

Η υπόθεση

Ένα υπόγειο στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης αποκαλύφθηκε ως σκηνή φρίκης με θύματα δύο γυναίκες. Συνελήφθησαν, δύο άνδρες, ηλικίας 52 και 50 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση βιασμού.

Ο 52χρονος έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τη 46χρονη και την πέταξε στα σκουπίδια, και οδήγησε έτσι με την ομολογία του τις Αρχές στο υπόγειο της φρίκης. Για την δολοφονία της 43χρονης που βρήκαν νεκρή σε δώμα της πολυκατοικίας του, αρνείται τα πάντα.

Πρώτο θύμα του 52χρονου, καθ’ ομολογίαν δράστη, είναι η 46χρονη Μαρία Αγγελακούδη, που αγνοούνταν από τις αρχές Οκτωβρίου του 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αγγελικής Νικολούλη και της εκπομπής της «Φως στο Τούνελ», ο 52χρονος ενοχλήθηκε όταν άρχισε να φωνάζει στο τηλέφωνο, της έκλεισε το στόμα, τη βίασε και τη στραγγάλισε μέχρι θανάτου. Στη συνέχεια πέταξε με τον συνεργό του, τη σορό της στα σκουπίδια.

Σημειώνεται δε πως στην εκπομπή πέρυσι είχε φανεί «πρόθυμος να βοηθήσει» στην εξαφάνιση της Μαρίας.

Οι έρευνες για την εξαφανισμένη Μαρία δεν διακόπηκαν ποτέ, αλλά οι εξελίξεις πήραν δραματική τροπή όταν, στο δώμα του ίδιου κτηρίου, εντοπίστηκε η σορός μιας δεύτερης γυναίκας, η οποία είχε εξαφανιστεί λίγους μήνες μετά από την Μαρία Αγγελακούδη, το καλοκαίρι του 2025.

Πρόκειται για τη 42χρονη Ευρυδίκη (Βίκυ) Κουτσάκη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί τον Ιούλιο του 2025. Ο 52χρονος δολοφόνος στην περίπτωση της Βίκυς τα αρνείται όλα. Το μόνο που αναφέρει είναι ότι η γυναίκα πέθανε στον ύπνο της, ενώ βρισκόντουσαν στο υπόγειό του.

Όταν την βρήκε νεκρή δίπλα του, απέκρυψε τη σορό της στο δώμα του κτηρίου, κάτω από κουβέρτες.

H ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκαν οι ανθρωποκτονίες δύο γυναικών, που φέρεται να διαπράχθηκαν την 3-10-2024 και την 24-07-2025 αντίστοιχα, σε υπόγειο οικοδομής σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για τις υποθέσεις συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, δύο ημεδαποί ηλικίας 52 και 50 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση βιασμού.

Η εξιχνίαση των υποθέσεων κατέστη δυνατή, έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν παραγγελίας της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 52χρονου στην εξαφάνιση 47χρονης, η οποία είχε δηλωθεί τον Φεβρουάριο του 2025 στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

Παράλληλα, από τη συνδυαστική αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η εμπλοκή και των δύο συλληφθέντων στην εξαφάνιση 43χρονης γυναίκας, η οποία είχε δηλωθεί τον Ιούλιο του 2025, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης-Συκεών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ημιτελές διαμέρισμα, αλλά και στο υπόγειο της οικοδομής, εντοπίστηκε εντός δωματίου σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ενώ βρέθηκαν ίχνη και πειστήρια, τα οποία απεστάλησαν για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε, μαζί με την περαιωθείσα προκαταρκτική εξέταση υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και στη συνέχεια εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα σύλληψης.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα, θα οδηγηθούν αρμοδίως.

Πηγή: Thestival