Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν τα ξημερώματα της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου, σε τμήμα της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία, λόγω διέλευσης συρμού υπερμεγέθους φορτηγού μεταφοράς υπέρβαρου και ογκώδους φορτίου (μετασχηματιστής).

Συγκεκριμένα, διαδοχικά σε χρονικό διάστημα μεταξύ 1:00 και 5:00πμ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου 2026, θα ισχύει:

-περιορισμός της ταχύτητας με ταυτόχρονη απαγόρευση διενέργειας προσπεράσματος (επιβολή βραδυπορίας), παντός είδους οχημάτων επί της περιφερειακής οδού της πόλης Βέροιας, στο ρεύμα από τη συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης έως την συμβολή της με τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας της Εγνατίας Οδού,

-περιορισμός της ταχύτητας με ταυτόχρονη απαγόρευση διενέργειας προσπεράσματος (επιβολή βραδυπορίας), παντός είδους οχημάτων στον αριστερό κλάδο της Εγνατίας Οδού, στο οδικό τμήμα από τον ανισόπεδο Κόμβο Κουλούρας έως τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας,

-περιορισμός της ταχύτητας (επιβολή μερικής βραδυπορίας), παντός είδους οχημάτων στον αριστερό κλάδο της Εγνατίας Οδού, κατά μήκος των ανοιχτών τμημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας έως τον ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου και

-περιορισμός της ταχύτητας με ταυτόχρονη απαγόρευση διενέργειας προσπεράσματος (ολική επιβολή βραδυπορίας), παντός είδους οχημάτων στον αριστερό κλάδο της Εγνατίας Οδού, κατά μήκος των τμημάτων που περιλαμβάνουν οδικές σήραγγες και συγκεκριμένα στο τμήμα από το 251 χιλιόμετρο (ύψος του οικισμού Ασωμάτων) έως και το 228 χιλιόμετρο (μετωπικός σταθμός διοδίων Πολυμύλου).