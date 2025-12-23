Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώθηκε ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων επί του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας, από ώρα 20:30’ σήμερα (23-12-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια:

– Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:

είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), μέσω της διασταύρωσης Αχιλλείου,

είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020).

– Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα κινούνται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020), όπου θα εισέρχονται στον ΠΑ.Θ.Ε..

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Νίκαιας (Χ.Θ. 348+106) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας (Χ/Θ 348+106) και μέσω του κλάδου εξόδου προς Λάρισα θα εισέρχονται στην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στην Λεωφόρο Καραμανλή και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:

-είτε από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.)

-είτε από τον Ανισόπεδο Κόμβο Γυρτώνης (Χ/Θ 367+319 του Π.Α.Θ.Ε.)

Όλα τα οχήματα που θα εκτρέπονται στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, στον κλάδο εξόδου προς Λάρισα του Α/Κ Νίκαιας (Χ.Θ. 348+106), σε όλο το μήκος αυτού θα κινούνται υποχρεωτικά στην αριστερή λωρίδα και με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 50 km / h .

Β. ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών ώστε να εισέλθουν στον Αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε ως εξής.:

– τα οχήματα που κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) ή του Α/Κ Γυρτώνης (Χ/Θ 367+319 του Π.Α.Θ.Ε.)

– τα οχήματα που κατευθύνονται προς Αθήνα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.