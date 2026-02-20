Σε εργασίες αναβάθμισης προχωρά η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) στο Gov.gr, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της πρόσβασης στην πλατφόρμα.
Η αναβάθμιση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και θα πραγματοποιηθεί από 09:00 έως 13:00.
Κατά το παραπάνω διάστημα δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες οι εξής υπηρεσίες του gov.gr:
– Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (τροποποίηση στοιχείων)
– Συστηθείτε — υπηρεσία KYC για τράπεζες
– myPhoto (πολίτες και φωτογράφοι)
– myInfo — Προσωπικός Αριθμός
– Διασταυρωτικοί Έλεγχοι Οχημάτων
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών».