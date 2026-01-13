Σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας έχουν τεθεί από χθες (12/1) τα αεροδρόμια της Κέρκυρας και της Σαντορίνης, στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών αναμόρφωσης και ανακατασκευής, των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης. Τα έργα είχαν σχεδιαστεί από το περασμένο καλοκαίρι από την εταιρεία που διαχειρίζεται τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας.

Συγκεκριμένα, το αεροδρόμιο της Κέρκυρας θα παραμείνει κλειστό έως τις 26 Ιανουαρίου, ενώ αυτό της Σαντορίνης έως τις 19 Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι πτήσεις επείγοντος χαρακτήρα, όπως αεροδιακομιδές και επιχειρήσεις πυρόσβεσης, θα πραγματοποιούνται κανονικά με ελικόπτερα. Παράλληλα, οι υπόλοιπες υπηρεσίες των αεροδρομίων συνεχίζουν να λειτουργούν, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.