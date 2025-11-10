Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Κάμερα: Νίκος Χριστοφάκης

Mε επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο Εθνικό Συμπόσιο Ακτινοθεραπείας με δέσμες πρωτονίων στην Ελλάδα. Η εκδήλωση τελέσθηκε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στο αμφιθέατρο του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ με τη συμμετοχή 200 και πλέον συνέδρων, ακτινοθεραπευτών, φυσικών ιατρικής, διοικητικών στελεχών νοσοκομείων κ.α.

Η κάμερα του Zougla.gr βρισκόταν εκεί προκειμένου να συνομιλήσει με ομιλητές του Συνεδρίου, αλλά και να παρακολουθήσει από κοντά τις εξελίξεις. Στην κάμερα μίλησαν οι: Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής – Νανοϊατρικής του ΕΚΠΑ και Αντιπρύτανης. Επίσης ο Βασίλης Κουκουλίας, Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΕΚΠΑ. Ακόμα η κ. Πώλα Πλατώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής του ΕΚΠΑ και ο κ. Θανάσης Παπαποστόλου, Αντιπρόεδρος της εταιρείας «Παπαποστόλου Ηealthcare Technologies» και μέγας χορηγός του Συμποσίου.

Δείτε όλα όσα είπαν:

Σημαντική ήταν η συμβολή του UPenn -University of Pennsylvania- , συνδιοργανωτή του Συνεδρίου με τον Καθηγητή Ακτινοθεραπείας James M. Metz να αναλύει την αναγκαιότητα της θεραπείας με δέσμες πρωτονίων, ως ένα από τα πλέον απαραίτητα εργαλεία στην φαρέτρα των ακτινοθεραπευτών για την αντιμετώπιση των ογκολογικών ασθενών.

Ενδεικτικά, το UPenn διαθέτει 17 ακτινοθεραπευτικά τμήματα με συνολικά 38 Γραμμικούς Επιταχυντές και 6 μονάδες θεραπείας πρωτονίων IBA Proteus, συν άλλες δύο, υπό κατασκευή.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο Συμπόσιο, η θεραπεία με δέσμες πρωτονίων είναι πλέον αναπόσπαστο τμήμα της σύγχρονης Ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας, με τις τεχνικές της να καθίστανται ως η θεραπεία εκλογής εξαιτίας των εντυπωσιακών αποτελεσμάτων της στην μάχη κατά του καρκίνου και στην εξαιρετική βελτίωση της «μετά την θεραπεία» ποιότητας ζωής των ασθενών.

Ξεκινώντας από τους περισσότερους παιδιατρικούς κακοήθεις όγκους για τους οποίους η χρήση πρωτονίων έχει αποδειχθεί θεραπευτικός μονόδρομος, η αντιμετώπιση του καρκίνου του αριστερού μαστού, του προστάτη αδένα, του λαρυγγοφαρυγγικού, του πνεύμονα και άλλων ευρύτατα διαδεδομένων νεοπλασιών, υπόσχεται εξαιρετικά θεραπευτικά αποτελέσματα γι’ αυτήν καθ’ εαυτήν την νόσο, εκμηδενίζοντας την τοξικότητα και τις μελλοντικές επιπλοκές. Οι νέες επαναστατικές τεχνικές που εξελίσσονται ήδη, από το Upenn όπως η Flash θεραπεία πρωτονίων, αναμένεται να μειώσει στο ελάχιστο τον χρόνο θεραπείας, σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα.

Σημειώνεται πως στην Ελλάδα λειτουργούν σήμερα 56 Γραμμικοί Επιταχυντές, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αναμένονται εντός του 2026, 11 νέους μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και των Περιφερειών, αλλά δεν υπάρχει καμία μονάδα θεραπείας με πρωτόνια.

Λίγοι Έλληνες ασθενείς από 50 έως 60 ετών έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν σε Κέντρα της Ευρώπης με το κόστος που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ να ξεπερνά τα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

Όπως αναφέρθηκε ακόμα κατά τη διάρκεια των ομιλιών, το συνολικό κόστος σχεδιασμού και κατασκευής μιας μονάδας θεραπείας με πρωτόνια αγγίζει τα 60 εκατομμύρια ευρώ με ετήσιο κόστος λειτουργίας τα 4 και πλέον εκατομμύρια ευρώ, όμως λειτουργώντας στην Ελλάδα θα μπορεί να θεραπεύει με την πλέον κατάλληλη θεραπεία τριπλάσιο αριθμό ασθενών με το ίδιο σημερινό κόστος στο ελληνικό κράτος / ΕΟΠΥΥ.

Ενδεικτικά το 2010 ο συνολικός αριθμός εγκατεστημένων και κλινικά λειτουργούντων μονάδων θεραπείας με πρωτόνια ήταν παγκοσμίως 62, ενώ σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 160, εκ των οποίων οι 25 βρίσκονται στην Ευρώπη, όπου ετοιμάζονται άλλες 13.

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ιατρικής Φυσικής και το Εργαστήριο Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) συνδιοργάνωσε με το Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια (University of Pennsylvania, USA) και την Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΦΙΕ), το Συμπόσιο αυτό με σκοπό, όπως ειπώθηκε, την ευρύτερη ενημέρωση της Επιστημονικής Κοινότητας, των Κρατικών φορέων, των Συλλόγων φίλων και πασχόντων από καρκίνο, αλλά και γενικότερα του ευρύτερου κοινού.

Όλοι εξέθεσαν δημόσια την πρόθεσή τους να συμβάλλουν αποφασιστικά στην επιτάχυνση για την εγκατάσταση στην Ελλάδα ενός υπερσύγχρονου Ελληνικού Κέντρου θεραπείας με δέσμες πρωτονίων που αναμένεται, όπως υποστηρίζουν, να αλλάξει δραστικά το τοπίο στην μάχη κατά του καρκίνου στη χώρα μας, όπως σαφώς προβλέπεται, και στο επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης ενάντια στον καρκίνο.

«Προσδοκούμε το πρώτο Συμπόσιο να αποτελέσει το πρώτο μεγάλο βήμα για τον σχεδιασμό και υλοποίηση του Ελληνικού Κέντρου Θεραπείας Πρωτονίων και πολύ σύντομα να βγει το ΦΕΚ με την κατάλληλη αποζημίωση της θεραπείας από τον ΕΟΠΥΥ, ώστε να είναι οικονομικά εφικτή η κατασκευή της πρώτης μονάδας. Δεδομένου ό,τι η κατασκευή ενός τέτοιου Κέντρου απαιτεί 36-40 μήνες μέχρι να ξεκινήσει η θεραπεία του πρώτου ασθενή, η πολιτεία θα πρέπει να σπεύσει ώστε να μη χαθεί πολύτιμος για τους Έλληνες ασθενείς χρόνος», ανέφεραν μεταξύ άλλων οι ομιλητές.

«Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και την πλήρη απουσία Μονάδας Πρωτονίων όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, η δημιουργία μιας τέτοιας υποδομής στη χώρα μας αποτελεί αναγκαιότητα με ισχυρό κοινωνικό όφελος, οικονομική προοπτική υψηλής απόδοσης και επιστημονικό βήμα προόδου, που μπορεί να αναδείξει την Ελλάδα σε περιφερειακό κέντρο έρευνας και καινοτομίας στην Ιατρική Φυσική, τη Ραδιοβιολογία, τη Νανοτεχνολογία και τις συναφείς επιστήμες», προσθέτουν.

«Η διασύνδεση του ελληνικού Κέντρου Θεραπείας Πρωτονίων με Πανεπιστήμια, Κρατικούς Φορείς και Ιδρύματα σχετικούς με τον Καρκίνο θα το καταστήσουν Κέντρο αναφοράς και αριστείας στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με όλα τα ευμενή συνακόλουθα», καταλήγουν.