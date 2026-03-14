Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν το βράδυ της 11ης Μαρτίου στον σταθμό Μετρό «Αγία Μαρίνα» έναν 18χρονο και έναν 27χρονο, ξένης καταγωγής. Οι νεαροί κατηγορούνται για ληστεία και παρακώλυση συγκοινωνιών. Επιπλέον, ο 27χρονος στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων για την είσοδο και παραμονή του στη χώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι ήταν μέσα σε συρμό του Μετρό, όπου με απειλή και χρήση σωματικής βίας, αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν αλυσίδα λαιμού από επιβάτη, ο οποίος αντιστάθηκε.

Έπειτα κινήθηκαν προς το επίπεδο επικύρωσης εισιτηρίων, όπου με απειλή χρήσης όπλου αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού από άλλο άνδρα και στη συνέχεια ο 27χρονος εξήλθε του σταθμού, ενώ ο 18χρονος εισήλθε στο τούνελ του συρμού, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση και να ακινητοποιηθεί ο συρμός, δημιουργώντας σημαντική παρακώλυση των συγκοινωνιών. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Επιπρόσθετα από την έρευνα, εξιχνιάστηκε ακόμα μια υπόθεση ληστείας που είχε σημειωθεί τον Ιούλιο του 2025 σε βάρος άντρα, τον οποίο ο 18χρονος τραυμάτισε κατά την αφαίρεση της αλυσίδας λαιμού του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.