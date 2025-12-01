Δύο επίδοξοι διαρρήκτες συνελήφθησαν, χθες τα ξημερώματα, στη Θεσσαλονίκη και παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησαν να εισέλθουν σε διαμέρισμα 79χρονης στο κέντρο της πόλης, αλλά η ηλικιωμένη τούς αντιλήφθηκε και κάλεσε την Άμεση Δράση.

Αντιλαμβανόμενοι την αστυνομική κινητοποίηση, οι δράστες, δύο 35χρονοι από τη Γεωργία, επιχείρησαν να διαφύγουν, πηδώντας από την ταράτσα σε μπαλκόνι διπλανής πολυκατοικίας, όπου τελικά συνελήφθησαν.

Κατασχέθηκε διαρρηκτικό εργαλείο με το οποίο επιχείρησαν να μπουν στο διαμέρισμα – «στόχο».

Τέλος, προέκυψε ότι ο ένας από τους δύο συλληφθέντες διώκεται με ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένες κλοπές.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ