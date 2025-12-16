Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη θλιβερότατη υπόθεση των καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό, ενός τραγουδιστή και ενός μαέστρου, κατά πασίγνωστου καλλιτέχνη ο οποίος εμφανίζεται και σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Έτσι η «Ζούγκλα» πληροφορείται πως γνωστός δικηγόρος επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης τον καταγγέλλοντα τραγουδιστή και του προσέφερε το ποσό των 150.000 ευρώ, για να κρατήσει το στόμα του κλειστό.

Ο νεαρός τραγουδιστής απέφυγε να απαντήσει, και λίγη ώρα μετά την αναχώρηση του δικηγόρου, ανάρτησε στο Διαδίκτυο τα εξής:

Με λίγα λόγια, η επιχείρηση φίμωσης των καταγγελλόντων απέτυχε παταγωδώς.

Πρέπει να θεωρείται σίγουρο πώς εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος οι καταγγέλλοντες, δηλαδή ο τραγουδιστής και ο μαέστρος, θα προσέλθουν στην Δικαιοσύνη για να καταθέσουν τις μηνύσεις τους.

Και τότε η καλλιτεχνική και η τηλεοπτική πιάτσα θα πιάσει πραγματικά φωτιά, με σοβαρές επιπτώσεις και ανακατατάξεις τύπου ντόμινο.

