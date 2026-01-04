Γυναίκα στη Κρήτη προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή της καταναλώνοντας χλωρίνη.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, στο Ρέθυμνο, όταν συγγενικά πρόσωπα της 32χρονης την αντιλήφθηκαν και την μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου και υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές πράξεις.

Αργότερα, η 32χρονη αισθάνθηκε καλύτερα και αποχώρησε από το νοσοκομείο μόνη της. Οι δικοί της άνθρωποι την αναζητούσαν και την εντόπισαν λίγη ώρα αργότερα.

Μετά από συζητήσεις, η ίδια πείστηκε να επιστρέψει στο νοσοκομείο και να υποβληθεί σε ψυχιατρικές εξετάσεις.

Πηγή: Patris