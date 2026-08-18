Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, με την ομόφωνη απόφαση 65/2026 της Ολομέλειάς της, επιβάλλει συνολικό διοικητικό πρόστιμο 120.000 ευρώ στη Hellenic Train, ανοίγοντας ένα μείζον ζήτημα σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας, την τεκμηρίωση των εργασιών και τη διαχείριση των εξωτερικών προμηθευτών.

Το κύριο μέρος της καμπάνας, ύψους 100.000 ευρώ, αφορά παραβάσεις του ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Κανονισμού 2019/779 για τη συντήρηση οχημάτων, ενώ επιπλέον 20.000 ευρώ επιβλήθηκαν για παραβιάσεις εσωτερικών διαδικασιών του συστήματος συντήρησης της εταιρείας.

Η πολυσέλιδη απόφαση εστιάζει στην παντελή έλλειψη ιχνηλασιμότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για τη συντήρηση μισθωμένων επιβαταμαξών, γεγονός που θέτει τη λειτουργία του σιδηροδρομικού συστήματος σε επισφαλή θέση. Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν τέσσερις συμβάσεις της περιόδου 2021-2023 με εξωτερικούς αναδόχους για την επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών καθισμάτων.

Ενώ οι αρχικές προδιαγραφές των οχημάτων απαιτούσαν φλογοεπιβραδυντικά υλικά βάσει του προτύπου UIC 564-2, διαπιστώθηκε ότι στις νεότερες συμβάσεις οι απαιτήσεις αυτές αποτυπώνονταν ασαφώς, χωρίς να ζητούνται συστηματικά τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Παρά την αντικατάσταση αφρώδους υλικού και εσωτερικού fire-blocker σε χιλιάδες έδρες καθισμάτων, κατέστη αδύνατον να διασταυρωθεί σε ποια ακριβώς βαγόνια τοποθετήθηκαν.

Παράλληλα, τα πιστοποιητικά που προσκόμισε η εταιρεία αφορούσαν μεμονωμένα τα υφάσματα και όχι το σύνολο των εξαρτημάτων του καθίσματος, όπως επιβάλλουν οι κανονισμοί.

Η Αρχή ξεκαθαρίζει ότι η εξωτερική ανάθεση εργασιών δεν απαλλάσσει τη Hellenic Train από την τελική ευθύνη ασφαλείας, καθώς οφείλει να διαθέτει μηχανισμούς ελέγχου και αξιολόγησης των προμηθευτών της.

Παράλληλα, θέτει αυστηρά χρονοδιαγράμματα συμμόρφωσης, απαιτώντας εντός ενός μηνός σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της πυρασφάλειας. Στα άμεσα μέτρα περιλαμβάνονται η απομάκρυνση καύσιμης ύλης, η προσθήκη πυροσβεστήρων, η εκπαίδευση προσωπικού και η πυκνότητα των επιθεωρήσεων, ενώ μεσοπρόθεσμα επιβάλλεται η πλήρης αντικατάσταση των καθισμάτων βάσει του προτύπου EN 45545, σε ευθυγράμμιση με τη Σύσταση Ασφαλείας του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Τέλος, η ΡΑΣ διευκρινίζει ότι η αξιολόγησή της αφορά την προστασία από πυρκαγιά κατά την κανονική λειτουργία των συρμών και όχι συνθήκες σύγκρουσης, προειδοποιώντας με νέες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.