Πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 1,9 εκατ. ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στις εταιρείες ΦΑΓΕ και DoValue.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757.503 ευρώ στη ΦΑΓΕ, για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου μικτού κέρδους σε 21 κωδικούς προϊόντων, σε σύνολο 22 κωδικών ελέγχου.

Η διαπιστωθείσα υπέρβαση αφορά την περίοδο 13/03/2026 έως 03/04/2026 και συνίσταται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Παράλληλα, η Αρχή επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ στη DOVALUE Greece ΑΕΔΑΔΠ, λόγω επαναλαμβανόμενων οχλήσεων προς οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη οφειλή, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη επιβεβαίωση της οφειλής.

Να επισημάνουμε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ανακοίνωσε χθες πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ και στην εταιρεία PCRAMA.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε κατόπιν πλήθους καταγγελιών καταναλωτών και σχετικού ελέγχου της Αρχής. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας, και ειδικότερα:

-μη παράδοση προϊόντων για τα οποία οι καταναλωτές είχαν ήδη πληρώσει,

-μη επιστροφή χρημάτων σε περιπτώσεις αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών,

– παραπλανητική εικόνα σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι στην ίδια επιχείρηση είχαν επιβληθεί και κατά το προηγούμενο έτος δύο διοικητικά πρόστιμα για αντίστοιχες παραβάσεις.

Λόγω της σοβαρότητας και της επαναλαμβανόμενης φύσης των πρακτικών αυτών, η Αρχή έδωσε εντολή για την προσωρινή απαγόρευση πρόσβασης στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ώστε να αποτραπεί η συνέχιση συναλλαγών με καταναλωτές.